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24 июня 2025 года 09:10

Brent торгуется ниже $69,6/барр.

Фондовые индексы США завершили торги понедельника уверенным ростом. Фондовые индексы Азии уверенно растут во вторник. Цены на нефть продолжают падать во вторник утром, Brent торгуется ниже $69,6 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

Участники рынка ждали новых шагов Тегерана после прямого вмешательства США в ирано-израильский конфликт, однако ответные меры оказались менее жесткими, чем предполагалось, пишет CNBC.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

В понедельник иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США в Катаре. При этом, под данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв. Эксперты посчитали такой ответ Ирана "символическим", отмечает Market Watch.

На этом фоне цены на нефть ушли в минус, завершив торги падением более чем на 7%. Котировки акций нефтедобывающих компаний также опустились, в том числе Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 2,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,8%, Marathon Petroleum (SPB: MPC) Corp. - на 1,5%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,2%.

Поддержку рынку акций США в понедельник оказали заявления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Мишель Боуман, повысившие надежды трейдеров на скорое снижение ставки американским ЦБ.

Боуман, выступившая на конференции в Праге, отметила, что последствия торговой войны для инфляции в США могут оказаться более слабыми, чем опасались экономисты, в то время как риски для американского рынка труда могут вырасти.

"Если инфляционное давление останется сдержанным, я поддержку снижение ставки уже на следующем заседании ФРС, чтобы приблизить ее к нейтральному уровню и содействовать сохранению здорового рынка труда", - заявила она.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в понедельник стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+3,1%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+2,9%), 3M Co. (SPB: MMM) (+2,5%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+2,1%).

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc., объявившей в воскресенье о запуске сервиса роботакси в Остине (штат Техас), подорожали на 8,2%.

Заметно повысились котировки акций компаний, ориентированных на оборонный сектор, в том числе Palantir Technologies (SPB: PLTR) Inc. (+1,4%), Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. (+0,4%), Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) (+0,4%).

Рыночная стоимость Him & Hers Health Inc., работающей в сфере телемедицины, рухнула на 34,6% после того, как датская Novo Nordisk объявила о прекращении партнерства с компанией в сфере продажи препаратов для снижения веса. Novo Nordisk обвинила Him & Hers в продаже поддельных версий ее препарата Wegovy, а также в использовании сомнительных практик продвижения продаж. Партнерство двух компаний просуществовало чуть более месяца.

Капитализация Trump Media & Technology Group (TMTG) выросла на 0,3%. TMTG, материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, объявила buyback на $400 млн.

Цена бумаг производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. (SPB: EL) поднялась на 4,8% вслед за улучшением рекомендации для них до "покупать" с "держать" аналитиками Deutsche Bank.

Акции сервиса доставки еды DoorDash Inc. подорожали на 4,5%. Эксперты Raymond James рекомендовали инвесторам "активно покупать" бумаги компании, отметив, что потенциал синергии от слияния DoorDash и британской Deliveroo недооценен.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 374,96 пункта (0,89%) и составил 42581,78 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 57,33 пункта (0,96%) - до 6025,17 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 183,56 пункта (0,94%), составив 19630,97 пункта.

Азиатские фондовые индексы растут в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне.

Поддержку рынкам оказывает заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Ближнем Востоке.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги New Oriental Education & Technology Group, дорожающие на 8,1%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group увеличивается на 6,9%, Li Auto (SPB: LI) и JD Health International - на 4,2%, Sunny Optical Technology - на 3,7%.

Orient Overseas (International) Ltd. и China Shenhua Energy теряют 1,6% капитализации, CNOOC - 1,3%, PetroChina Co. (SPB: 857) - 0,5%, Henderson Land Development - 0,2%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,2%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Lasertec (+12%).

Рыночная стоимость Fujikura повышается на 5,5%, SoftBank - на 5%, Disco Corp. - на 4,8%, Ebara - на 4,1%.

Цена акций Inpex снижается на 6%, Socionext - на 3%, Sumitomo Realty & Development - на 2,4%, Idemitsu Kosan - на 1,9%, Mitsubishi Estate - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 2,7%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в июне вырос до 108,7 пункта со 101,8 пункта в мае, сообщил Банк Кореи. Индикатор обновил максимум за четыре года.

Стоимость акций Korean Air Lines увеличивается на 7,9%, Samsung Electronics - на 3,6%, Posco - на 3,4%, Hyundai Motor - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Капитализация BHP увеличивается на 2%, Rio Tinto - 2,8%.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на заявлении президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. После этого, по его словам, "война будет считаться завершенной".

Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни.

"После появления информации о перемирии премия за риск к ценам на нефть, сформировавшаяся на прошлой неделе, практически испарилась", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор, которого цитирует Reuters.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $69,58 за баррель, что на $1,9 (2,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на $5,53 (7,2%), до $71,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,91 (2,79%), до $66,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,3 (7,2%), до $68,51 за баррель.

Накануне цены на нефть упали после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает Market Watch.

Иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США. При этом, под данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах, чтобы свести к минимуму число возможных жертв.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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