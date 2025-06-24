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24 июня 2025 года 11:29
"Т-Инвестиции" начали анализ Транснефти с рекомендацией "держать" для ее бумаг
"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение "Транснефти", сообщается в обзоре брокера. Прогнозная стоимость привилегированных акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 1540 рублей за штуку (что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня) на горизонте года, рекомендация для этих бумаг дается "держать". "Транснефть" - это компания со стабильным и легко прогнозируемым рублевым бизнесом, который не зависит от деловых циклов и практически не подвержен влиянию конъюнктуры рынка нефти и валютного курса. С одной стороны, это защищает бизнес от рисков колебаний, а с другой - ограничивает потенциал роста, обращает внимание аналитик Александра Прыткова. "Бумаги остаются интересными за счет дивидендной доходности. Мы считаем, что на всем прогнозном периоде компания продолжит придерживаться коэффициента выплат не менее 50%. За 2025 год ожидаем 180 рублей на акцию (доходность - около 13%)", - отмечает она в материале. Эксперт брокера указывает на следующие возможные риски для эмитента: - Повышенный налог на прибыль в 40% для естественных монополий, транспортирующих нефть и нефтепродукты по системе магистральных трубопроводов, может сохраниться и после 2030 года. - Страны ОПЕК+ могут вновь дополнительно ограничить добычу нефти. Это негативно отразится на объемах прокачки компании. - Возможный рост операционных расходов, опережающий индексацию тарифов. - При усилении санкций и остановке экспорта на запад "Транснефть" может начать увеличивать мощности на восток, что потребует большого объема инвестиций и будет давить на свободный денежный поток. - Ключевым риском, влияющим на акционерную стоимость, является снижение DPR в случае ухудшения финансовой устойчивости компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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