Индекс Мосбиржи продолжит снижение во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит снижение на торгах во вторник, может отступить в диапазон 2680-2740 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем преобладания продаж в российских бумагах. Основным поводом может стать дальнейшее снижение котировок нефти (вероятно возвращение нефти марки Brent в диапазон $60-65 за баррель, который, на наш взгляд, оправдан с точки зрения баланса спроса и предложения), - пишет эксперт в комментарии. - На таком фоне индекс Мосбиржи во вторник продолжит негативную динамику и в ходе сессии может отступить в диапазон 2680-2740 пунктов. При этом до конца недели видим риски достижения рынком майских минимумов".

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