Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и заметного падения мировых цен на нефть на фоне наметившегося спада напряженности на Ближнем Востоке, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. "Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Трамп сообщил, что поздравляет обе стороны "при условии, что все будет работать как должно", с тем, что у Ирана и Израиля "хватит выносливости, мужества и разума", чтобы закончить конфликт, который "мог длиться годами, разрушая Ближний Восток".

Военные действия в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 мск), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра (03:30 мск)", - написал Аракчи в соцсети X. Он также поблагодарил иранских военных, готовых защищать свою страну "до последней капли крови" и "до последней минуты" реагировавших на "атаки врага".

Ранее Аракчи заявил, что если Израиль прекратит атаки не позднее 4:00 по тегеранскому времени (3:30 мск), власти Ирана "не намерены продолжать наши ответные действия после". Иранский министр добавил, что "окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что его страна согласна на прекращение огня с Ираном, сообщает Associated Press. По словам Нетаньяху, Израиль достиг своих целей в ходе операции по нанесению ударов по Ирану.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник. Участники рынка ждали новых шагов Тегерана после прямого вмешательства США в ирано-израильский конфликт, однако ответные меры оказались менее жесткими, чем предполагалось, пишет CNBC.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

В понедельник иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США в Катаре. При этом, под данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв. Эксперты посчитали такой ответ Ирана "символическим", отмечает Market Watch. На этом фоне цены на нефть ушли в заметный минус, завершив торги понедельника падением более чем на 7%.

Поддержку рынку акций США 23 июня оказали также заявления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Мишель Боуман, повысившие надежды трейдеров на скорое снижение ставки американским ЦБ.

Боуман, выступившая на конференции в Праге, отметила, что последствия торговой войны для инфляции в США могут оказаться более слабыми, чем опасались экономисты, в то время как риски для американского рынка труда могут вырасти. "Если инфляционное давление останется сдержанным, я поддержку снижение ставки уже на следующем заседании ФРС, чтобы приблизить ее к нейтральному уровню и содействовать сохранению здорового рынка труда", - заявила она.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренный рост (+1%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 24 июня.

Азиатские фондовые индексы растут в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку рынкам оказывает заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Ближнем Востоке. Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 2,7%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть продолжают активно снижаться во вторник утром на заявлении президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $68,27 за баррель, что на 4,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на 7,2%, до $71,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 4,6%, до $65,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 7,2%, до $68,51 за баррель.

Накануне цены на нефть упали после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась лишь немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,32 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,553 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июня снизился на 0,18% и составил 114,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (21-23 июня) потерял 0,08%, опустившись до 1093,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (-1,16%), "АФК Система-1P-21" (-0,61%), "ГТЛК-001Р-14" (-0,56%) и "ГТЛК-001Р-07" (-0,55%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,5%), "РЖД-001P-06R" (+0,1%) и "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило ставку 1-24-го купонов 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей на уровне 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 23,42% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. По выпуску предусмотрена также амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 24-го, 48-го, 72-го и 84-го купонов. Дюрация составит около 2,8 года. Сбор заявок на выпуск прошел 23 июня. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило значение спреда к ключевой ставке ЦБ для расчета ставок 7-12-го купонов облигаций серии БО-П08 в размере 2% годовых. Компания разместила четырехлетние облигации на 5 млрд рублей в декабре 2024 года. Купоны ежемесячные и переменные. Ставка 1-6-го рассчитывалась как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ плюс спред 2% годовых. По выпуску 4 июля предстоит исполнение оферты.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 39-го купона облигаций 1-й серии на уровне 28,96% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года; бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.