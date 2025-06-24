.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку роста ВВП в 1-м квартале на уровне 1,4%
ВВП РФ в 1-м квартале увеличился на 1,4% в годовом сравнении, сообщил Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами. Объем ВВП в текущих ценах в январе-марте составил 47,7 трлн руб.
 
ЦБ не видит рецессии в экономике, но фиксирует снижение темпов роста
Признаков рецессии в экономике РФ нет, но есть снижение темпов роста экономики, считает руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. "Да, ситуация сейчас в экономике крайне неоднородная", - сказал он на...
 
Минцифры предлагает не брать плату с бизнеса за запросы в СМЭВ
Минцифры РФ предлагает освободить от платы за использование инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) коммерческие компании, которые обязаны обращаться к ней в соответствии с требованиями законов, а не в своих бизнес-целях, заявил глава...
 
Российский бизнес адаптировался к новым внешнеэкономическим реалиям
Проблема внешнеторговых ограничений теряет свою актуальность для представителей российского бизнеса: только 20% руководителей считают ее важной, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", фонда "Росконгресс",...
 
24 июня 2025 года 09:46

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и заметного падения мировых цен на нефть на фоне наметившегося спада напряженности на Ближнем Востоке, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. "Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Трамп сообщил, что поздравляет обе стороны "при условии, что все будет работать как должно", с тем, что у Ирана и Израиля "хватит выносливости, мужества и разума", чтобы закончить конфликт, который "мог длиться годами, разрушая Ближний Восток".

Военные действия в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 мск), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра (03:30 мск)", - написал Аракчи в соцсети X. Он также поблагодарил иранских военных, готовых защищать свою страну "до последней капли крови" и "до последней минуты" реагировавших на "атаки врага".

Ранее Аракчи заявил, что если Израиль прекратит атаки не позднее 4:00 по тегеранскому времени (3:30 мск), власти Ирана "не намерены продолжать наши ответные действия после". Иранский министр добавил, что "окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что его страна согласна на прекращение огня с Ираном, сообщает Associated Press. По словам Нетаньяху, Израиль достиг своих целей в ходе операции по нанесению ударов по Ирану.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник. Участники рынка ждали новых шагов Тегерана после прямого вмешательства США в ирано-израильский конфликт, однако ответные меры оказались менее жесткими, чем предполагалось, пишет CNBC.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

В понедельник иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США в Катаре. При этом, под данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв. Эксперты посчитали такой ответ Ирана "символическим", отмечает Market Watch. На этом фоне цены на нефть ушли в заметный минус, завершив торги понедельника падением более чем на 7%.

Поддержку рынку акций США 23 июня оказали также заявления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Мишель Боуман, повысившие надежды трейдеров на скорое снижение ставки американским ЦБ.

Боуман, выступившая на конференции в Праге, отметила, что последствия торговой войны для инфляции в США могут оказаться более слабыми, чем опасались экономисты, в то время как риски для американского рынка труда могут вырасти. "Если инфляционное давление останется сдержанным, я поддержку снижение ставки уже на следующем заседании ФРС, чтобы приблизить ее к нейтральному уровню и содействовать сохранению здорового рынка труда", - заявила она.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренный рост (+1%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 24 июня.

Азиатские фондовые индексы растут в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку рынкам оказывает заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Ближнем Востоке. Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 2,7%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть продолжают активно снижаться во вторник утром на заявлении президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $68,27 за баррель, что на 4,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на 7,2%, до $71,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 4,6%, до $65,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 7,2%, до $68,51 за баррель.

Накануне цены на нефть упали после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась лишь немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,32 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,553 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июня снизился на 0,18% и составил 114,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (21-23 июня) потерял 0,08%, опустившись до 1093,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (-1,16%), "АФК Система-1P-21" (-0,61%), "ГТЛК-001Р-14" (-0,56%) и "ГТЛК-001Р-07" (-0,55%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,5%), "РЖД-001P-06R" (+0,1%) и "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило ставку 1-24-го купонов 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей на уровне 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 23,42% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. По выпуску предусмотрена также амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 24-го, 48-го, 72-го и 84-го купонов. Дюрация составит около 2,8 года. Сбор заявок на выпуск прошел 23 июня. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило значение спреда к ключевой ставке ЦБ для расчета ставок 7-12-го купонов облигаций серии БО-П08 в размере 2% годовых. Компания разместила четырехлетние облигации на 5 млрд рублей в декабре 2024 года. Купоны ежемесячные и переменные. Ставка 1-6-го рассчитывалась как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ плюс спред 2% годовых. По выпуску 4 июля предстоит исполнение оферты.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 39-го купона облигаций 1-й серии на уровне 28,96% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года; бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 июня 2025 года 16:25
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 410 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. и горизонтом инвестирования на сентябрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Банк "Санкт-Петербург"...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 15:45
S&P; 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5980-6100п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5980-6100 пунктов при повышенном уровне волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Раимжан Байтерек. "На предстоящую сессию прогнозируем повышенный уровень волатильности при позитивном балансе рисков....    читать дальше
.
24 июня 2025 года 15:26
Рубль днем умеренно дешевеет, обновил двухнедельный минимум в паре с юанем на фоне падения цен на нефть
Москва. 24 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем во вторник, рубль умеренно опускается на фоне сильного падения цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.    читать дальше
.
24 июня 2025 года 15:12
Облигации МТС предлагают лучшую доходность среди самых надежных эмитентов - "БКС МИ"
Облигации "МТС" предлагают лучшую доходность среди самых надежных эмитентов, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. Во вторник, 24 июня, закрывается книга на годовые (пут-опцион через год) облигации 002Р-12 с индикативным ежемесячным купоном не более 19,5% годовых,...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 14:41
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Полюса против Норникеля"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях "Полюса"/Шорт в акциях "Норильского никеля", открытую 2 апреля 2025 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "За 2,5 месяца с открытия спред достиг 11,3%, или 8,6% с учетом стоимости фондирования. Это вдвое выше,...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 14:10
Акции Adobe в текущий момент - интересная возможность для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global
Текущая коррекция в акциях Adobe Inc. предоставляет интересную возможность для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость бумаги составляет $510 за штуку, считают аналитики Freedom Finance Global. Бизнес компании стабильно развивается, она активно инвестирует в генеративный ИИ, интегрируя эти...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 13:45
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 700 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,98%, стоп-приказ: 492,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Снижение ключевой ставки на июньском...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 13:17
Прогнозная цена акций United Airlines - $95 - Freedom Finance Global
огнозная стоимость акций United Airlines Holdings составляет $95 за штуку, что предполагает потенциал роста около 17% от текущего уровня, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global. По данным FactSet, эмитент и аффилированные с ним компании, работающие по контрактной модели,...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 12:38
Прогнозная цена акций Planet Fitness - $120 - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций американского оператора фитнес-клубов Planet Fitness составляет $120 за штуку, что предполагает потенциал роста около 14% от текущего уровня, считают аналитики Freedom Finance Global. Компания c момента IPO подорожала более чем на 500%, констатируют эксперты...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 11:59
"АКБФ" сохраняет прогнозную цену "обычки" Сбербанка на уровне 436,57 руб., "префов" - 419,28 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 436,57 руб. за штуку (потенциал роста составляет 41%) и 419,28 руб. за штуку (потенциал роста составляет 37%) соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 11:29
"Т-Инвестиции" начали анализ Транснефти с рекомендацией "держать" для ее бумаг
"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение "Транснефти", сообщается в обзоре брокера. Прогнозная стоимость привилегированных акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 1540 рублей за штуку (что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня) на горизонте года, рекомендация для...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 11:01
Курс рубля может снова уйти ниже 10,95 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
рс пары юань/рубль может вернуться ниже уровня в 10,95 руб. за юань в сложившихся текущих условиях слабого спроса на валюту, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Падение нефтяных цен в моменте негативно для рубля, но в дальнейшем оно будет компенсироваться бюджетным правилом, отмечают...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 10:39
Индекс Мосбиржи продолжит снижение во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит снижение на торгах во вторник, может отступить в диапазон 2680-2740 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем преобладания продаж в российских бумагах. Основным поводом может стать дальнейшее снижение...    читать дальше
.
24 июня 2025 года 10:25
Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне падения цен на нефть
Москва. 24 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается на фоне сильного падения цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.    читать дальше
.
24 июня 2025 года 10:23
Проблема внешнеторговых ограничений теряет актуальность для российского бизнеса - исследование
Проблема внешнеторговых ограничений теряет свою актуальность для представителей российского бизнеса: только 20% руководителей считают ее важной, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", фонда "Росконгресс", "Деловой России" и РСПП под названием "CEO-барометр"....    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.