"Финам" понизил рейтинг "префов" Транснефти до "держать"

"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Транснефти" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 1360 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 1,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С момента нашей идеи по акциям "Транснефти" от 4 декабря 2024 года они выросли на 43% преимущественно на фоне высоких темпов индексации тарифов и рекомендации привлекательных дивидендов по итогам прошлого года, - отмечает эксперт. - В то же время сейчас все позитивные факторы в инвестиционном кейсе компании уже случились, в связи с чем локально акциям не хватает новых драйверов роста. Кроме того, из-за роста налога на прибыль дивиденды по итогам 2025 года, по нашим оценкам, могут снизиться в годовом выражении, что также может ограничивать динамику акций компании".

"Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. Компания транспортирует более 80% всей нефти и около 30% всех нефтепродуктов в России.

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