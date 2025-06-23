Инвесторам стоит обратить внимание на бонды ВУШ серии 001Р-04 - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на трехлетние облигации ООО "ВУШ" (оператора сервиса кикшеринга Whoosh) серии 001Р-04, говорится в материале аналитика Антона Куликова на портале БКС Экспресс.

"Выпуск корпоративных облигаций эмитента предлагает доходность к погашению (YTM) 22% на три года. Доход, который складывается из купона, переоценки и реинвестирования купона, может превысить 29% за год, - указывает эксперт. - Данный выпуск является лучшим среди сопоставимых по уровню долговой нагрузки, стабильности бизнеса и сроку бондов".

Основным риском, по мнению Куликова, является дальнейшее торможение цикла смягчения ставок. Регуляторные риски, на его взгляд, невысокие.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.