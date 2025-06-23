Вероятность роста рынка акций РФ в среднесрочной перспективе весьма значительная - "БКС МИ"

Вероятность роста российского рынка акций в среднесрочной перспективе весьма значительная, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Техническая картина на российском рынке акций пока не поменялась. Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в сужающемся треугольнике. На текущей неделе, если не случится каких-либо шоков, есть риск незначительной коррекции вниз в пределах 1,85% в рамках текущего треугольника, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Однако среднесрочно вероятность роста российского рынка весьма значительная. Основной позитивный фактор для поступательного движения вверх - начало цикла монетарного смягчения. Однако не стоит забывать и про цены на нефть: если конфликт на Ближнем Востоке на неделе перейдет в более жесткую фазу, это позитивно скажется на котировках нефти, что также может оказать поддержку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.