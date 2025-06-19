Нефть и новости с ПМЭФ могут поддержать российские акции в четверг - ПСБ

Уровни нефтяных котировок и новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) могут поддержать российские акции на торгах в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Российский рынок на старте дня может попытаться возобновить восходящую динамику. Нефть марки Brent смогла удержать позиции выше $75, что дает надежду на стабилизацию ее на повышенных уровнях, что в свою очередь поддержит российские бумаги, - указывает эксперт в комментарии. - Также поддержку как рынку в целом, так и отдельным бумагам в ближайшие две сессии могут оказывать новости с ПМЭФ-2025. В такой ситуации ожидаем попыток индекса Мосбиржи выйти выше максимумов среды, а целевой диапазон на четверг видим в границах 2750-2820 пунктов".

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