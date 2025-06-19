По ощущениям бизнеса, экономика РФ на грани перехода в рецессию

19 июня. FINMARKET.RU - Экономка РФ находится в стадии охлаждения, по ощущениям бизнеса, уже на грани перехода в рецессию, заявил глава Минэкономразвития Максим, выступая на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ. "По цифрам у нас охлаждение (в экономике). Но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию", - ответил министр на вопрос модератора - в каком состоянии сейчасРФ - охлаждения или рецессии.

Решетников на уточняющий вопрос о сваливании в рецессию подчеркнул, что "не предсказал, что свалимся (в рецессию), я сказал, что на грани, дальше все зависит от наших решений".

В конце мая Решетников уже отмечал, что текущая ситуация указывает на риски переохлаждения экономики РФ, при этом инфляция замедляется, поэтому важны своевременные решения Банка России по ДКП. "Потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - предупреждал глава Минэкономразвития РФ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов видит "похолодание" в российской экономике, ожидая, что за ним будет потепление. "У нас сейчас я бы сказал, похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето", - сказал он, выступая на макросессии в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о процессе охлаждения экономики РФ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь отметила: "Другими словами - это выход из перегрева". "Кстати, когда вы задали вопрос про экономику предложения, противопоставляя экономику спроса. Экономика спроса у нас росла, а экономика предложения отставала. Оттуда и перегрев, и инфляция. Это, по-моему, достаточно просто", - сказала также она.

Отвечая на вопрос, назрела ли необходимость менять экономическую модель, Силуанов отметил: "Мы живем в сложном мире,растет на 4%, нас окружили ограничениями и санкциями, а вы говорите о смене экономической модели. (...) Мы должны сейчас делать упор на свой технологический суверенитет, что делаем последние годы, и это дает свой результат. Какие-то компании уходят, какие-то появляются, значит, наша модель работает".

"Действительно, в этом году у нас плановое охлаждение, но все будет зависеть от наших действий. Модель, которая сложилась, целеполагание, совершенно верное. Модель в целом жизнеспособна", - сказал также он.

Говоря о развитии экономики предложения, министр отметил, что здесь нужно учитывать период времени. "Развивать экономику предложения и охлаждать экономику - две совершенно противоположные задачи. (...) Мы сейчас справимся с инфляцией, чуть подохладимся и она потом пойдет уже другими темпами", - пояснил он.