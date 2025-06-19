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19 июня 2025 года 09:10

Цены на нефть повышаются

Уолл-стрит слабо изменилась в среду на итогах заседания Федрезерва. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть повышаются в четверг утром, Brent торгуется у $76,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду со слабыми изменениями, участники рынка оценивали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на текущем уровне с декабря прошлого года.

В пресс-релизе по итогам июньского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанк находится в хорошем положении, чтобы дождаться большей информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Также руководство ФРС подтвердило прогноз, согласно которому до конца года ставка будет понижена в общей сложности на 50 базисных пунктов. При этом прогнозы для уровня ставки на конец 2026 и 2027 года были повышены.

Регулятор повысил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 3% с ожидавшихся в марте 2,7%, на 2026 год - до 2,4% с 2,2%, на 2027 год - до 2,1% с 2%. В то же время прогноз роста ВВП США на 2025 год был ухудшен до 1,4% с 1,7%, на 2026 год - до 1,6% с 1,8%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 1,8%.

Тем временем в среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в мае, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,256 млн в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель за последние пять лет. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,36 млн, по данным Trading Economics.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе понизилось на 5 тыс. и составило 245 тыс., что совпало с консенсус-прогнозом. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил максимальные с октября прошлого года 250 тыс.

Также инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность участия США в израильских ударах по иранским ядерным объектам.

Акции Nucor Corp. (SPB: NUE) подорожали на 3,3% после того, как сталелитейная компания дала позитивный прогноз на текущий квартал. По её ожиданиям, прибыль в расчете на акцию в финквартале, который завершится 5 июля, составит $2,55-2,65. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предусматривал показатель на уровне $2,36 на акцию.

Цена бумаг Hasbro Inc. (SPB: HAS) выросла на 0,6% на новости, что американский производитель игрушек сократил глобальный штат на 3% в 2024 году.

Котировки акций Circle Internet Group Inc., работающей со стейблкойнами, повысились на треть после того, как Сенат одобрил законопроект о создании нормативной базы для регулирования криптовалют, привязанных к доллару США.

Капитализация Scholar Rock Holding Corp. подскочила почти на 17%. Фармкомпания сообщила о хороших результатах клинических испытаний нового препарата для снижения веса.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,1% и составил 42171,66 пункта. Самое резкое снижение в составе индикатора продемонстрировали бумаги Visa Inc. (SPB: V), подешевевшие на 4,9%, а лидерами роста стали акции банков JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS), подорожавшие на 1,7%.

Standard & Poor''s 500 снизилсяна 0,03% - до 5980,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,13% и составил 19546,27 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются.

Негативное влияние на мировые рынки продолжает оказывать ирано-израильский конфликт и опасения, что США могут быть в него втянуты напрямую, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск опустилось на 0,9% после роста по итогам трех предыдущих сессий.

Котировки бумаг технологических снижаются, в том числе Screen Holdings - на 3,1%, Sumco - на 2,8%, Advantest - на 1,4%, Disco и Tokyo Electron - на 2,5%, Lasertec - на 2,3%.

Кроме того, дешевеют акции таких крупных компаний, как Sony - на 2,6%, Honda Motor - на 1%, Toyota Motor - на 1,5%, Nissan Motor - на 2,1%, Fast Retailing - на 0,5%, Fanuc - на 1,8%.

В то же время цена акций Nippon Steel выросла на 2,8%. Днем ранее компания сообщила, что закрыла сделку по приобретению американского сталепроизводителя United States Steel за $14,9 млрд после получения разрешения на это со стороны президента США Дональда Трампа.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск уменьшился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

В пятницу Народный банк Китая объявит размер базовой процентной ставки, при этом аналитики не ожидают ее изменения с текущего уровня.

Наиболее существенное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical и Hansoh Pharmaceutical - на 6,6% и 4,8% соответственно, автодилера Zhongsheng Group - на 5,6%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 4,1%.

Также уменьшилась стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2% и 4,1 % соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,5%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 1,3%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 2,1% и 3,3% соответственно.

Южнокорейский Kospi к 8:25 мск потерял 0,1%. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как индекс достиг трехлетнего максимума.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,9%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,3%.

При этом бумаги автомобильной Hyundai Motor и сталелитейной Posco подорожали на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск уменьшился на 0,03%.

Акции занимающейся пассажирскими перевозками Kelsian Group прибавили в цене 10,7% и выступают лидером подъема на рынке.

Наиболее существенное падение показывают котировки акций технологической фирмы Megaport - на 6,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 2% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть повышаются утром в четверг на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:26 мск поднимается на $0,21 (0,27%), до $76,91 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $0,25, до $76,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,2 (0,27%), до $75,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,3, до $75,14 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. Инвесторы опасаются, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта между Израилем и Ираном может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд. Ведь обстоятельства меняются", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп повторил, что не исключает возобновления переговоров с Тегераном по атому. Американский президент подчеркнул, что следует добиться завершения ирано-израильского конфликта как можно быстрее. При этом он отметил, что итогом обязательно должны быть гарантии, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина увеличились на 209 тыс. баррелей, дистиллятов - на 514 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 995 тыс.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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