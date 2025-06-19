Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и опасений усиления напряженности на Ближнем Востоке и возможного втягивания в конфликт новых стран, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия готова провести переговоры по урегулированию украинского конфликта, если Киев будет к этому готов, а его союзники не будут подталкивать Украину к продолжению боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования. Надо только, чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, и ее западные спонсоры и так называемые союзники не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам Путина, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что ведется согласование проведения следующего раунда переговоров после 22 июня. "Наши переговорные группы в контакте друг с другом. Я сейчас только у Мединского спрашивал, он говорит, сегодня только разговаривал со своим партнером из Киева. Они, в принципе, договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня", - заявил Путин.

По словам Путина, если Украина не захочет договариваться с Россией сейчас, ситуация для Киева может ухудшиться. "Мы согласны, давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренности в Стамбуле в 2022 году, они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. Они сейчас такие, которые есть. По этим же стамбульским принципам мы готовы и дальше решать", - сказал он. Также Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения с украинской стороной.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что пока не заинтересован в предложении президента России помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Также Трамп в среду сказал, что США могут как присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам, так и выбрать иной путь решения проблемы. "Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть - нет", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли США наносить удары по иранским ядерным объектам. При этом на вопрос журналиста, есть ли еще время для мирного решения иранского кризиса, Трамп ответил, что "никогда не поздно". Он добавил, что ситуация станет более ясной в ближайшее время.

Тем временем, в постпредстве Ирана при ООН заявили в среду, что иранская сторона не пыталась инициировать переговоры с США. "Иран не ведет переговоры под принуждением и не должен принимать мир под принуждением", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х. В нем отмечается, что иранские официальные лица никогда не "пресмыкались у ворот Белого дома". "Еще более отвратительно, чем его (Трампа) ложь, это его подлые угрозы "устранить" верховного лидера Ирана", - подчеркивается в сообщении. Ранее в среду президент США заявил журналистам, что представители Тегерана связывались с ним, потому что "хотели провести переговоры".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду со слабыми изменениями, участники рынка оценивали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на текущем уровне с декабря прошлого года.

В пресс-релизе по итогам июньского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами". Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанк находится в хорошем положении, чтобы дождаться большей информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Также руководство ФРС подтвердило прогноз, согласно которому до конца года ставка будет понижена в общей сложности на 50 базисных пунктов. При этом прогнозы для уровня ставки на конец 2026 и 2027 года были повышены.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Негативное влияние на мировые рынки продолжают оказывать ирано-израильский конфликт и опасения, что США могут быть в него втянуты напрямую, сообщает Trading Economics. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск опустилось на 0,9% после роста по итогам трех предыдущих сессий. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск уменьшился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. В пятницу Народный банк Китая объявит размер базовой процентной ставки, при этом аналитики не ожидают ее изменения с текущего уровня. Южнокорейский Kospi к 8:25 мск потерял 0,1%. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как индекс достиг трехлетнего максимума. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск снизился на 0,03%.

В свою очередь цены на нефть повышаются утром в четверг на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,22%, до $76,87 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $0,25, до $76,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают на 0,35%, до $75,40 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,3, до $75,14 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. Инвесторы опасаются, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта между Израилем и Ираном может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд. Ведь обстоятельства меняются", - сказал он журналистам в Белом доме.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 209 тыс. баррелей, дистиллятов - на 514 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, сократились на 995 тыс.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 3,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 40,173 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,981 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июня вырос на 0,09% и составил 114,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 1092,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,81%), "Новотранс-001Р-03" (+0,58%), "АФК Система-1Р-09" (+0,55%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,66%), "АФК Система-1Р-11" (-0,42%) и "АФК Система-1P-21" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" завершило размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-43R с офертой через 4 года объемом 40 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка составит 15,9% годовых. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Ростелеком" завершило размещение двухлетних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Компания 10 июня провела сбор заявок на бонды, по итогам которого зафиксировала спред к ключевой ставке на уровне 175 базисных пунктов. Купоны по выпуску ежемесячные, плавающие, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI)) 26 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ставки купонов фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 23,75% годовых. Техразмещение запланировано на 1 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 8-15-го купонов облигаций серии 001Р-21Р на уровне 16,25% годовых. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в декабре 2021 года по ставке полугодовых купонов 9,3% годовых до оферты с исполнением 2 июля 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 21 по 27 июня.

ООО "Электроаппарат" установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Четырехлетний выпуск облигаций на 150 млн рублей был размещен в декабре 2022 года. С учетом досрочных погашений объем выпуска в обращении - 102,766 млн рублей. Ставка текущего квартального купона - 19,5% годовых, по выпуску 1 июля предстоит исполнение оферты.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 1 млн 753,129 тыс. облигаций серии 001P-04R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, корпорация приобрела 7,01% займа. Выпуск объемом 25 млрд рублей был размещен в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставку 15-го купона перед офертой ДОМ.РФ установил в размере 19,2% годовых.

ООО "Балтийский лизинг" выкупило по оферте 7 млн 825,520 тыс. облигаций серии БО-П08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 78,26% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке ежемесячных купонов 10,7% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих 25-36-го купонов эмитент установил в размере 21,85% годовых.

ООО "Мосрегионлифт" исполнило обязательства по выплате части номинальной стоимости (5%) облигаций серии БО-01 на сумму 10 млн рублей, по которой ранее был допущен технический дефолт. Плановая дата выплаты приходилась на 16 июня, компания исполнила обязательство двумя частями 17 и 18 июня. Трехлетний выпуск облигаций на 200 млн рублей был размещен в январе 2023 года. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 18% годовых до погашения. Частично-досрочное погашение выпуска ежемесячно проходит с июня 2024 года, в результате объем займа составляет в настоящее время 80 млн рублей. На данный момент в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 280 млн рублей.