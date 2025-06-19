"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $69,7 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Тема "трамповских" тарифов в секторе медицинского оборудования ранее в 2025 году спровоцировала турбулентность акций этой отраслевой специфики, но с апреля ситуация стала выравниваться. Ведущие компании медтеха прояснили расклад с потенциальным влиянием тарифов на их бизнес, и это влияние, похоже, нельзя назвать значительным для крупнейших игроков отрасли, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Тем временем инновации в медтехе не стоят на месте, FDA продолжает одобрять новые устройства, горизонты разработок расширяются".

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний - производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

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