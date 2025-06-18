Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитика Маргариты Боярко.

Отчетность банка "Санкт-Петербург" за 5 месяцев 2025 года эксперт оценивает позитивно.

"Чистая прибыль, как и прибыль до налогообложения, продемонстрировала рост год-к-году, а также превысила наши ожидания, - пишет Боярко. - Рентабельность капитала (30%) - одна из лучших в секторе. Преимущественно превышение ожиданий связано с меньшими операционными затратами, фактический CIR составил 22,6%. Также положительное влияние оказали более низкие расходы на резервы по кредитам (COR = 0,1%)".

Чистый процентный доход оказался несколько ниже ожиданий аналитиков Совкомбанка, при этом чистый комиссионный доход - в рамках прогноза. Несоответствие чистого процентного дохода ожиданиям, на взгляд эксперта, обусловлено меньшей величиной кредитного портфеля.

"Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании, - указывает аналитик Совкомбанка. Банк "Санкт-Петербург" обладает сильными конкурентными преимуществами, благодаря которым банк имеет возможность эффективно функционировать даже в условиях жесткой ДКП: развитый корпоративный портфель и доступ к "бесплатным" пассивам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.