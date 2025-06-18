Рубль днем продолжает немного укрепляться паре с юанем в ожидании новостей с ПМЭФ-25

Москва. 18 июня. Китайский юань немного снижается на Московской бирже днем в среду, рубль продолжает укрепляться на фоне дорожающей нефти. Участники рынка находятся в ожидании новостей с начинающегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,87 руб., что на 2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 5 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,56 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 29 копеек, до 90,19 руб./EUR1.

Торговый диапазон для пары "юань-рубль", скорее всего, останется в пределах 10,7-11,1 руб./юань до конца текущей недели, для пары "юань-доллар" - 77-80 руб./$1, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Неопределенность внешних условий заметно выросла в результате существенного обострения конфликта между Израилем и Ираном в конце прошедшей недели, - отмечает эксперт. - Цены на нефть значительно выросли и преодолели уровень $75/барр. после стабилизации около $65/барр. в апреле-мае. Можно ожидать, что рост цен на нефть может дополнительно увеличить интерес к российским активам, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В результате на текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 77-80 руб., юаня - в интервале 10,7-11,1 руб.".

Рубль может укрепиться по отношению к юаню в среду, диапазон торгов составляет 10,5-11 руб. за юань с возможным смещением в его середину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте будут оказывать сохраняющийся спрос на рублевые активы и высокие цены на нефть, отмечает эксперт. При этом инвесторы будут учитывать приближение налогового периода, что, по мнению Зварича, сдержит спекулятивный интерес к валюте.

"Пара "юань-рубль" в сложившейся ситуации, на наш взгляд, продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань. При этом мы видим возможности для обновления рублем локальных максимумов, что может привести к смещению китайской валюты в середину данного коридора", - пишет он в комментарии.

28-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-25) пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Церемония открытия форума состоится 19 июня. На пленарном заседании 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Во вторник Путин проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам. Совещание откроет серию мероприятий президента в рамках его поездки 18-20 июня в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой Путин примет участие в ПМЭФ-2025.

Крепкий рубль объясняется недостатком спроса экономики на фоне жесткой денежно-кредитной политики, дальнейший курс будет в том числе зависеть от решений ЦБ, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП", - прокомментировал он вопрос о причинах укрепления рубля.

"Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ", - ответил министр на вопрос, ожидает ли он ослабления рубля, как заложено в прогнозе Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует (в апрельской версии) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб., на конец года министерство ожидало доллар на уровне 98,7 руб.

Замедление инфляции в РФ носит устойчивый характер, идет быстрее ожиданий, траектория складывается ниже текущего прогноза Минэкономразвития в 7,6%, который будет уточнен в августе, заявил также Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое. Вы видели определенную корректировку месячных цифр за май, когда месячная цифра немного разошлась с недельными, но в целом даже 0,43% в пересчете на год получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще в районе 2% в пересчете на год показывают", - прокомментировал министр динамику инфляции в РФ.

"Мы будем делать уточняющую оценку (прогноза на год - ИФ), как обычно, в августе. Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз (7,6% в 2025 году - ИФ)", - сказал Решетников об ожиданиях по инфляции в 2025 году.

Как сообщалось на этой неделе по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

По данным Росстата, инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая. С начала месяца к 9 июня цены выросли на 0,04%, с начала года - на 3,60%.

Из данных за 9 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 июня замедлилась до 9,73% с 9,88% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,71%, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть перешли к умеренному росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов, инвесторы оценивают вероятность возникновения перебоев в поставках в случае дальнейшей эскалации ирано-израильского конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,25%, до $76,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,33%, до $75,07 за баррель.

Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта могут привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года, отмечает Trading Economics. Неделей ранее показатель снизился на 370 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.