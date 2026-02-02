Рейтинг платежных систем в 2025 году

|№
|Наименование
|
Упоминания в СМИ,
2025
|
Упоминания в СМИ,
2024
|Изменения, %
|1
|ЮMoney
|19 390
|8 692
|123
|2
|Qiwi
|14 240
|37 176
|-62
|3
|MirPay
|6 266
|8 028
|-22
|4
|Яндекс Пэй
|4 242
|3 083
|38
|5
|SberPay
|3 912
|5 768
|-32
|6
|Stripe
|3 717
|1 308
|184
|7
|T-Pay
|2 435
|2 363
|3
|8
|Юkassa
|1 850
|1 055
|75
|9
|ВТБ Pay
|1 472
|1 044
|41
|10
|Robokassa
|1 323
|1 103
|20
|11
|СБПэй
|990
|3 544
|-72
|12
|VK Pay
|722
|510
|42
|13
|CloudPayments
|626
|475
|32
|14
|Skrill
|602
|909
|-34
|15
|Юнистрим
|601
|448
|34
|16
|Payeer
|568
|787
|-28
|17
|Prodamus
|379
|124
|206
|18
|Alfa pay
|312
|470
|-34
|19
|LIFE PAY
|289
|410
|-30
|20
|Perfect Money
|253
|398
|-36
|21
|Uniteller
|248
|517
|-52
|22
|IntellectMoney
|229
|805
|-72
|23
|Assist
|212
|30
|607
|24
|Payselection
|200
|31
|545
|25
|Freekassa
|176
|58
|203
|№
|Наименование
|
Индекс заметности,
2025
|
Индекс заметности,
2024
|Изменения, %
|1
|ЮMoney
|908 130
|646 150
|41
|2
|MirPay
|422 427
|497 685
|-15
|3
|T-Pay
|419 482
|181 162
|132
|4
|Qiwi
|405 901
|4 821 212
|-92
|5
|SberPay
|267 284
|429 726
|-38
|6
|Яндекс Пэй
|263 008
|143 158
|84
|7
|Юkassa
|212 178
|118 807
|79
|8
|Stripe
|141 291
|59 936
|136
|9
|LIFE PAY
|44 388
|59 198
|-25
|10
|ВТБ Pay
|38 796
|29 362
|32
|11
|Robokassa
|35 542
|24 250
|47
|12
|СБПэй
|34 821
|115 361
|-70
|13
|Юнистрим
|33 793
|43 087
|-22
|14
|CloudPayments
|32 813
|33 588
|-2
|15
|Payselection
|30 337
|633
|4693
|16
|IntellectMoney
|21 236
|27 769
|-24
|17
|Payeer
|16 775
|37 201
|-55
|18
|Prodamus
|16 538
|9 783
|69
|19
|Uniteller
|16 273
|28 617
|-43
|20
|VK Pay
|15 861
|20 773
|-24
|21
|Alfa pay
|9 729
|14 908
|-35
|22
|Assist
|8 982
|1 425
|530
|23
|Skrill
|8 664
|8 295
|4
|24
|Perfect Money
|2 908
|5 661
|-49
|25
|Freekassa
|1 542
|1 585
|-3
|№
|Наименование
|
Охват аудитории,
2025
|
Охват аудитории,
2024
|Изменения, %
|1
|Яндекс Пэй
|135 695 011
|69 748 466
|95
|2
|Qiwi
|122 933 388
|165 960 449
|-26
|3
|ЮMoney
|114 786 349
|100 350 002
|14
|4
|MirPay
|91 359 418
|138 299 427
|-34
|5
|SberPay
|83 402 636
|77 870 766
|7
|6
|T-Pay
|71 354 296
|58 289 265
|22
|7
|Юkassa
|56 399 845
|45 823 928
|23
|8
|ВТБ Pay
|45 310 269
|61 165 632
|-26
|9
|Stripe
|42 665 298
|36 559 610
|17
|10
|СБПэй
|39 268 335
|82 534 581
|-52
|11
|Alfa pay
|30 934 604
|27 752 729
|11
|12
|Assist
|27 137 725
|4 851 205
|459
|13
|LIFE PAY
|20 743 634
|25 419 770
|-18
|14
|Юнистрим
|19 325 916
|31 686 838
|-39
|15
|Payeer
|18 539 893
|21 407 933
|-13
|16
|CloudPayments
|18 156 767
|20 161 790
|-10
|17
|VK Pay
|17 239 419
|24 865 474
|-31
|18
|IntellectMoney
|12 538 563
|22 060 300
|-43
|19
|Robokassa
|12 239 237
|13 152 624
|-7
|20
|Prodamus
|12 163 031
|14 386 009
|-15
|21
|Payselection
|11 178 387
|1 163 959
|860
|22
|Skrill
|10 346 569
|5 518 379
|87
|23
|Perfect Money
|7 775 064
|9 082 581
|-14
|24
|Freekassa
|7 744 001
|8 325 814
|-7
|25
|Uniteller
|7 541 766
|17 935 896
|-58
- 1. В январе 2025 года сообщалось, что российские банки планируют ограничить пополнение виртуальных карт, выпущенных менее двух дней назад, в целях борьбы с мошенничеством. Отмечалось, что это связано с предстоящим запуском нового сервиса безопасности от Национальной системы платежных карт весной 2025 года.
- 2. В феврале Банк России совместно с Агентством по страхованию вкладов разработал законопроект о страховании средств до 1,4 млн руб. на электронных кошельках. Триггером инициативы стал кейс КИВИ Банка. Воспользоваться возмещением средств при наступлении страхового случая смогут только те держатели электронных кошельков, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. Сообщалось, что функционал анонимных кошельков будет ограничен.
- 3. С 2025 года в России ужесточается регулирование электронных денежных переводов вне банковской системы, таких как через ЮMoney, ВКонтакте и маркетплейсы, с целью повышения прозрачности и безопасности транзакций. Эта реформа вводит трехуровневую систему идентификации для переводов до 15 000, до 100 000 и свыше 100 000 рублей.
- 4. Аналитическое агентство Smart Ranking признавала ЮMoney лидером российского финтеха по выручке за первое полугодие, а затем и за три квартала 2025 года. Выручка ЮMoney за первое полугодие составила 14,13 млрд рублей, а за три квартала 20,9 млрд рублей. Оба показателя выросли год к году.
- 5. В марте произошел масштабный сбой в работе сервисов, использующих ресурсы Yandex Cloud, связанный с аварией в системе энергосрнабжения одного из дата-центров "Яндекса". В частности пользователи Яндекс Пэй жаловались на проблемы с оплатой и переводами.
- 6. Яндекс Пэй увеличил конверсию интернет-магазинам, использующим Robokassa, предоставив их покупателям за свой счёт 10%-скидку при оплате через Яндекс Пэй или Яндекс Сплит. Маркетинговая акция получала позитивную обратную связь от продавцов, в связи с чем несколько раз продлевалась.
- 7. Группа Qiwi сообщала, что планирует с 2025 года начать предоставлять партнерам на базе своих программно-аппаратных средств несколько видов услуг, в т.ч. процессинг для партнёров, работающих с электронными кошельками, процессинговые услуги по операциям эквайринга, услуги информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов при осуществлении выплат на карты и услуги технолога для платежных систем, осуществляющих денежные переводы.
- 8. АО "Киви" и банк "Евроальянс" в конце года запустили новый электронный кошелек Qplus. Он хранить деньги и проводить переводы между пользователями с кошелька на кошелек по номеру телефона или банковской карты, оплачивать услуги, пополнять в том числе игровые сервисы, через него можно выпустить виртуальную зарубежную карту для оплаты сервисов, не принимающих российские карты. Также можно будет совершать покупки в путешествии за границей, используя мобильный телефон с технологией NFC.
- 9. В конце лета МВД сообщило о новом способе мошенничества с использованием приложений, имитирующих платежную систему Mir Pay. Подключаясь к смартфону жертвы карты мошенников, имитировали работу настоящего приложения Mir Pay. В результате, когда человек прикладывал свой телефон к банкомату для внесения наличных, он фактически переводил деньги на чужие карты.
- 10. В 2025 году пользователи iPhone получили возможность быстрой и безопасной бесконтактной оплаты, воспользоваться ей снова стало возможно через сервис T-Pay.