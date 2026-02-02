Рейтинг платежных систем в 2025 году

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2025 год.

Итогам 2025 года сервис электронных платежей ЮMoney стал лидером в двух рейтингах: по количеству упоминаний и по Индексу заметности, а также занял третье место в рейтинге по охвату. Первое место в рейтинге по охвату аудитории досталось платежному сервису Яндекс Пэй. Вторые места в рейтингах по количеству упоминаний и охвату заняла группа Qiwi. Мобильная платёжная система MirPay по итогам 2025г года на 2 месте заметности и на 3 месте по упоминаемости. И замыкает список лидеров сервис бесконтактной оплаты T Pay с 3 местом в рейтинге по Индексу заметности.

В 2025 году основной объём упоминаний сервиса ЮМoney был связан с публикацией разными источниками лучших МФО для получения займов. ЮМoney в таких публикациях упоминался либо как сервис для зачисления займа, либо как сервис для его погашения. Как и в 2024 году значительный интерес СМИ вызывали различные социальные исследования, которые ЮМoney публиковал в течение года. В числе наиболее резонансных - октябрьское исследование про новый туристический тренд "сонный туризм" и рост интереса к нему россиян из мегаполисов. Резонансным инфоповодом стал запуск в Max партнёрской платформы, которая позволяет бизнесу интегрировать в национальный мессенджер свои сервисы. Финтех-компания ЮМoney присоединилась к платформе в числе первых 5 тысяч из 700 тысяч организаций МСП, которым открыли к ней доступ.

Инфоповодом с максимальным охватом аудитории для Яндекс Пэй стало декабрьское обращение крупнейших банков к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить маркетплейсам делать скидки при оплате товаров картами своих банков, т.к это мешает конкуренции. По мнению экспертов, маркетплейсы развивают более эффективные финтех-направления и платежные инструменты, как Яндекс Пэй, разделяя с помощью прямых скидок сэкономленные на банковской комиссии средства с покупателями. Ещё одним резонансным инфоповодом стала летняя акция Яндекса для интернет-магазинов использующих Robokassa: их покупатели получали 10%-скидку при оплате через Яндекс Пэй или Яндекс Сплит, разницу компенсировал Яндекс, магазины увеличивали конверсию.

Для информационного поля Qiwi на первом месте, аналогично ЮМoney, в 2025 году были упоминания публикациях подборок с "надёжными" и "безотказными" МФО, в которых сервис Qiwi упоминался в контексте зачисления или погашения займа. Значимым инфоповодом стал запуск "Qplus" - нового электронного кошелька, который позволит оплачивать не принимающие российские карты сервисы. Это совместный проект АО "Киви" и банка "Евроальянс".

Наиболее резонансным в медиаполе платежной системы Mir Pay стало сообщение о том, что мошенники используют технологию "обратный NFC" и с помощью приложения, имитирующего Mir Pay, переводят с банкоматов деньги жертв на свои карты. Также широко освещалась в СМИ маркетинговая акция, по которой ряде городов России предоставлялась скидка/ кешбэк на оплату проезда в общественном транспорте через Mir Pay. Сентябрьская новость о том, что Т-Банк тестирует бесконтактную оплату iPhone с помощью сервиса T-Pay, стала самой резонансной для платежного сервиса в 2025 году. Анонсировали, что , до конца сентября станет доступен на биометрических терминалах Сбера, а к середине 2026 года - на терминалах Т-банка и Альфа-банка, что обеспечит почти полное покрытие точек приема платежей.

В сравнении с показателями 2024 года, за 2025 год наибольший рост в рейтинг-листе по количеству упоминаний показали сервисы Assist (+15 позиций) - 23 место и Payselection (+13 позиций) - 24 место.

По Индексу заметности лидеры роста те же. Сильнее всего вырос сервис Payselection (15 место) - он прибавил целых 20 позиций к 2024 году. Assist прибавил +11 позиций и поднялся до 22 места.

Наибольшее падение продемонстрировал сервис IntellectMoney - он потерял 9 пунктов в рейтинге по количеству упоминаний и занял 22 место. А по Индексу заметности снизились показатели у Payeer - минус 5 пунктов и 17 место.

Основной пул публикаций сервиса Assist, обеспечивший ему резкий рост, был связан с судебным процессом над сыном основателя ChronoPay. В публикациях отмечалось, что его отец Павел Врублевский тоже имел проблемы с законом: нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя.

Основатель и генеральный директор Payselection Гарик Кравцов в течение года делился экспертным мнением со СМИ на темы, связанные со сферой деятельности компании. В числе резонансных тем был разбор перспектив введения единого QR-кода. Он назвал расширение функций единого QR-кода от Национальной системы платежных карт логичным шагом в развитии платежной инфраструктуры, учитывающим тренд на цифровизацию расчетов.

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

№ Наименование Упоминания в СМИ, 2025 Упоминания в СМИ, 2024 Изменения, % 1 ЮMoney 19 390 8 692 123 2 Qiwi 14 240 37 176 -62 3 MirPay 6 266 8 028 -22 4 Яндекс Пэй 4 242 3 083 38 5 SberPay 3 912 5 768 -32 6 Stripe 3 717 1 308 184 7 T-Pay 2 435 2 363 3 8 Юkassa 1 850 1 055 75 9 ВТБ Pay 1 472 1 044 41 10 Robokassa 1 323 1 103 20 11 СБПэй 990 3 544 -72 12 VK Pay 722 510 42 13 CloudPayments 626 475 32 14 Skrill 602 909 -34 15 Юнистрим 601 448 34 16 Payeer 568 787 -28 17 Prodamus 379 124 206 18 Alfa pay 312 470 -34 19 LIFE PAY 289 410 -30 20 Perfect Money 253 398 -36 21 Uniteller 248 517 -52 22 IntellectMoney 229 805 -72 23 Assist 212 30 607 24 Payselection 200 31 545 25 Freekassa 176 58 203

№ Наименование Индекс заметности, 2025 Индекс заметности, 2024 Изменения, % 1 ЮMoney 908 130 646 150 41 2 MirPay 422 427 497 685 -15 3 T-Pay 419 482 181 162 132 4 Qiwi 405 901 4 821 212 -92 5 SberPay 267 284 429 726 -38 6 Яндекс Пэй 263 008 143 158 84 7 Юkassa 212 178 118 807 79 8 Stripe 141 291 59 936 136 9 LIFE PAY 44 388 59 198 -25 10 ВТБ Pay 38 796 29 362 32 11 Robokassa 35 542 24 250 47 12 СБПэй 34 821 115 361 -70 13 Юнистрим 33 793 43 087 -22 14 CloudPayments 32 813 33 588 -2 15 Payselection 30 337 633 4693 16 IntellectMoney 21 236 27 769 -24 17 Payeer 16 775 37 201 -55 18 Prodamus 16 538 9 783 69 19 Uniteller 16 273 28 617 -43 20 VK Pay 15 861 20 773 -24 21 Alfa pay 9 729 14 908 -35 22 Assist 8 982 1 425 530 23 Skrill 8 664 8 295 4 24 Perfect Money 2 908 5 661 -49 25 Freekassa 1 542 1 585 -3

№ Наименование Охват аудитории, 2025 Охват аудитории, 2024 Изменения, % 1 Яндекс Пэй 135 695 011 69 748 466 95 2 Qiwi 122 933 388 165 960 449 -26 3 ЮMoney 114 786 349 100 350 002 14 4 MirPay 91 359 418 138 299 427 -34 5 SberPay 83 402 636 77 870 766 7 6 T-Pay 71 354 296 58 289 265 22 7 Юkassa 56 399 845 45 823 928 23 8 ВТБ Pay 45 310 269 61 165 632 -26 9 Stripe 42 665 298 36 559 610 17 10 СБПэй 39 268 335 82 534 581 -52 11 Alfa pay 30 934 604 27 752 729 11 12 Assist 27 137 725 4 851 205 459 13 LIFE PAY 20 743 634 25 419 770 -18 14 Юнистрим 19 325 916 31 686 838 -39 15 Payeer 18 539 893 21 407 933 -13 16 CloudPayments 18 156 767 20 161 790 -10 17 VK Pay 17 239 419 24 865 474 -31 18 IntellectMoney 12 538 563 22 060 300 -43 19 Robokassa 12 239 237 13 152 624 -7 20 Prodamus 12 163 031 14 386 009 -15 21 Payselection 11 178 387 1 163 959 860 22 Skrill 10 346 569 5 518 379 87 23 Perfect Money 7 775 064 9 082 581 -14 24 Freekassa 7 744 001 8 325 814 -7 25 Uniteller 7 541 766 17 935 896 -58

1. В январе 2025 года сообщалось, что российские банки планируют ограничить пополнение виртуальных карт, выпущенных менее двух дней назад, в целях борьбы с мошенничеством. Отмечалось, что это связано с предстоящим запуском нового сервиса безопасности от Национальной системы платежных карт весной 2025 года.

2. В феврале Банк России совместно с Агентством по страхованию вкладов разработал законопроект о страховании средств до 1,4 млн руб. на электронных кошельках. Триггером инициативы стал кейс КИВИ Банка. Воспользоваться возмещением средств при наступлении страхового случая смогут только те держатели электронных кошельков, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. Сообщалось, что функционал анонимных кошельков будет ограничен.

3. С 2025 года в России ужесточается регулирование электронных денежных переводов вне банковской системы, таких как через ЮMoney, ВКонтакте и маркетплейсы, с целью повышения прозрачности и безопасности транзакций. Эта реформа вводит трехуровневую систему идентификации для переводов до 15 000, до 100 000 и свыше 100 000 рублей.

4. Аналитическое агентство Smart Ranking признавала ЮMoney лидером российского финтеха по выручке за первое полугодие, а затем и за три квартала 2025 года. Выручка ЮMoney за первое полугодие составила 14,13 млрд рублей, а за три квартала 20,9 млрд рублей. Оба показателя выросли год к году.

5. В марте произошел масштабный сбой в работе сервисов, использующих ресурсы Yandex Cloud, связанный с аварией в системе энергосрнабжения одного из дата-центров "Яндекса". В частности пользователи Яндекс Пэй жаловались на проблемы с оплатой и переводами.

6. Яндекс Пэй увеличил конверсию интернет-магазинам, использующим Robokassa, предоставив их покупателям за свой счёт 10%-скидку при оплате через Яндекс Пэй или Яндекс Сплит. Маркетинговая акция получала позитивную обратную связь от продавцов, в связи с чем несколько раз продлевалась.

7. Группа Qiwi сообщала, что планирует с 2025 года начать предоставлять партнерам на базе своих программно-аппаратных средств несколько видов услуг, в т.ч. процессинг для партнёров, работающих с электронными кошельками, процессинговые услуги по операциям эквайринга, услуги информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов при осуществлении выплат на карты и услуги технолога для платежных систем, осуществляющих денежные переводы.

8. АО "Киви" и банк "Евроальянс" в конце года запустили новый электронный кошелек Qplus. Он хранить деньги и проводить переводы между пользователями с кошелька на кошелек по номеру телефона или банковской карты, оплачивать услуги, пополнять в том числе игровые сервисы, через него можно выпустить виртуальную зарубежную карту для оплаты сервисов, не принимающих российские карты. Также можно будет совершать покупки в путешествии за границей, используя мобильный телефон с технологией NFC.

9. В конце лета МВД сообщило о новом способе мошенничества с использованием приложений, имитирующих платежную систему Mir Pay. Подключаясь к смартфону жертвы карты мошенников, имитировали работу настоящего приложения Mir Pay. В результате, когда человек прикладывал свой телефон к банкомату для внесения наличных, он фактически переводил деньги на чужие карты.

10. В 2025 году пользователи iPhone получили возможность быстрой и безопасной бесконтактной оплаты, воспользоваться ей снова стало возможно через сервис T-Pay.

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

В рейтинге участвовали основные игроки рынка платежных систем, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: 2025 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга актуальны на дату публикации.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru