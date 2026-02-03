Разработаны поправки о сроках давности по делам о приватизации

3 февраля. FINMARKET.RU - Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на своем заседании 27 февраля может рассмотретьоб исчислении сроков давности в делах об оспаривании сделок по приватизации. Об этом "Ведомостям" сказал председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Законопроект об исчислении сроков давности подготовлен Минэкономразвития и вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК), говорит депутат.

Совет предлагает включить рассмотрение поправок в повестку заседания, он отправлен на отзыв в Генпрокуратуру и Верховный суд (ВС), сообщил Крашенинников. Представитель пресс-службы Минэкономразвития заявил изданию, что законопроект "об установлении сроков давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации" был подготовлен по поручению президента, согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства.

Законопроект согласован внутри правительства, говорит собеседник "Ведомостей", близкий к Белому дому. Он отметил, что сейчас речь идет о поправках в ГК, а не в закон о приватизации. По его словам, подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет. «При любых основаниях подачи исков в суд по отмене сделок по приватизации будет действовать пресекательный срок в 10 лет», – пояснил он.

Поскольку Минюст и Минфин инициативу поддержали, многое зависит теперь от позиции Генпрокуратуры, ВС и государственно-правового управления президента, добавляет источник. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) видели предложенный Минэкономразвития вариант поправок и поддерживают их, сказал "Ведомостям" глава бизнес-объединения Александр Шохин. Он надеется, что поправки поддержат и другие участники обсуждения.