Акции Lennar останутся под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Акции Lennar Corp. останутся под давлением в ближайшее время, считают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов.

Стоимость бумаг эмитента снизилась во вторник на 4,5% после выхода результатов за второй квартал 2025 финансового года (ф.г.) и прогноза на весь год, констатируют эксперты.

Скорректированная прибыль на акцию ($1,81) оказалась значительно ниже ожиданий ($1,94), а средняя стоимость дома упала на 8,7% г/г - до 5-летнего минимума в $389000 при прогнозе в $400690.

За весь 2025 ф.г. компания рассчитывает продать 22000-23000 домов при среднем прогнозе аналитиков в 23500. Среднюю цену за дом Lennar ожидает в диапазоне $380000-385000, что значительно ниже консенсус-прогноза в $398000-400000.

Уступает расчетам аналитиков и цель эмитента по скорректированной прибыли ($2-2,2 на акцию против $2,8-2,83).

"На наш взгляд, бумага продолжит испытывать давление в ближайшее время", - указывают Вахрамеев и Горбунов в материале инвестбанка.

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