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Главная / Мнения аналитиков / Дивдоходность акций банка "Санкт-Петербург" за 2025г может составить более 18% - "Газпромбанк Инвестиции"
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18 июня 2025 года 14:34
Дивдоходность акций банка "Санкт-Петербург" за 2025г может составить более 18% - "Газпромбанк Инвестиции"
Дивидендная доходность акций банка "Санкт-Петербург" за 2025 год может составить более 18% от текущей цены бумаг, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Банк "Санкт-Петербург" представил результаты за май и пять месяцев 2025 года. Чистая прибыль за пять месяцев выросла на 10,7% и составила 25,5 млрд рублей на фоне более высоких налоговых выплат в текущем периоде. Рентабельность собственного капитала - 30%. Чистый процентный доход за январь-май 2025 года вырос на 15,5% - до 32,6 млрд рублей на фоне более высокого уровня процентных ставок в экономике, чем годом ранее. Аналитики сервиса подчеркивают, что стоимость риска остается на низком уровне и с января по май 2025 года составила 0,1%. Достаточность капитала Н1.0 остается одной из наиболее высоких среди публичных банков и на конец мая составила 20,4% при минимальном значении 8%. "Банк "Санкт-Петербург" демонстрирует уверенный рост чистых процентных доходов на фоне умеренного роста кредитного портфеля, - отмечают эксперты. - Текущий уровень ключевой ставки выступает одновременно драйвером для роста процентных доходов банка и сдерживает рост комиссионного дохода. Низкий уровень резервов говорит о высоком качестве активов и пока находится ниже ожиданий руководства на текущий 2025 год. Мы полагаем, что при снижении ключевой ставки ЦБ комиссионные доходы одновременно с доходами от операций на финансовых рынках поддержат чистую прибыль банка, а ожидаемая дивидендная доходность будет наиболее высокой среди компаний финансового сектора в 2025 году". По расчетам экспертов сервиса, акции банка торгуются с форвардными мультипликаторами P/E 2025 ~ 2,7x и P/B 2025 ~ 0,7x, а дивидендная доходность за 2025 год может составить более 18% от текущей цены бумаг, что может быть интересно для дивидендных инвесторов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАНКИ-БСПБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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