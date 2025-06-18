ЦБ РФ, возможно, возьмет паузу в монетарной политике в июле 2025г - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, возможно, возьмет паузу в монетарной политике в июле 2025 года, и вернется к снижению ставки в сентябре, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"С момента июньского решения ЦБ улучшения на рынке ОФЗ, если и есть, то символические (кривая сместилась вниз на 15-20 б.п.). Ожидания участников рынка ОФЗ в целом почти не поменялись, и, по нашим расчетам, предполагают ключевую ставку в диапазоне 17-17,5% на конец года (на июльском и сентябрьском заседаниях ожидается снижение в совокупности на 150 б.п.)", - отмечают эксперты в комментарии.

Они полагают, что все же смягчение денежно-кредитной политики ЦБ продолжится в сентябре, а в июле регулятор возьмет паузу. Хотя инфляция снижается, месячная динамика в мае, по расчетам аналитиков Райффайзенбанка, оказалась хуже недельных оценок, из-за чего замедления месячных темпов роста цен с исключением сезонности не произошло.

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