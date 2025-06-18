S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5900-6060п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5900-6060 пунктов на торгах в среду при повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

По мнению эксперта, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, включая возможное решение о прямом участии в нем США, негативно повлияет на настроения инвесторов. Баланс рисков аналитик оценивает как нейтральный при повышенном уровне волатильности и прогнозирует движения S&P 500 в пределах 5900-6060 пунктов.

"С технической точки зрения в ходе сессии 17 июня подтвердилось ослабление восходящего импульса по S&P 500 после отскока от наклонной линии сопротивления, - отмечает Калымбеков. - Индикатор RSI отчетливо демонстрирует "медвежью" дивергенцию. Первой целью локальной коррекции выглядит область 5850-5900 пунктов. Ближайшее сопротивление для индекса широкого рынка расположено на отметке 6060 пунктов".

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