Рост цены на платину краткосрочно может затормозиться у $1300-1320/унц. - "Финам"

Рост цены на платину в краткосрочной перспективе может затормозиться в районе $1300-1320 за унцию, при этом в позитивном сценарии в 2025 году стоимость драгметалла может подняться к уровню $1400 за унцию, считают аналитики "Финама".

"Месячный график цен на платину показывает, что в июне текущего года котировки вышли вверх из своего многолетнего нисходящего тренда, который начался еще в 2009 году. На пути подъема стоит ближайший горизонтальный уровень сопротивления на $1280-1320/унцию. Ранее там были годовые максимумы 2021 года и минимум 2013 года, - отмечают эксперты инвесткомпании в комментарии. - После достижения данного рубежа в цене на платину вероятна коррекция. Но если покупателям удастся взять указанный уровень, то следующий значимый уровень сопротивления находится в районе $1400/унцию".

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