Торговый диапазон для пары рубль/юань останется в пределах 10,7-11,1 руб./юань до конца текущей недели - УК "Первая"

Торговый диапазон для пары рубль/юань, скорее всего, останется в пределах 10,7-11,1 руб./юань до конца текущей недели, для пары рубль/доллар - 77-80 руб./$1, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Неопределенность внешних условий заметно выросла в результате существенного обострения конфликта между Израилем и Ираном в конце прошедшей недели, - отмечает эксперт. - Цены на нефть значительно выросли и преодолели уровень $75/барр. после стабилизации около $65/барр. в апреле-мае. Можно ожидать, что рост цен на нефть может дополнительно увеличить интерес к российским активам, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В результате на текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 77-80 руб., юаня - в интервале 10,7-11,1 руб.".

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