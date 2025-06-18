Акции Ренессанс Страхования остаются фаворитами финсектора - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Группы "Ренессанс Страхование" по-прежнему остаются фаворитами финансового сектора, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

В 2025 году можно ожидать роста премий Life в диапазоне от 20 до 40% в зависимости от изменения экономических условий в экономике, отмечают эксперты. В сегменте Non-life ожидается сохранение уровня прошлого года или рост на 5% в зависимости от снижения ключевой ставки и спроса, указывают они.

"На наш взгляд, на фоне перехода Банка России к смягчению денежно кредитной политики, акции эмитента могут получить дополнительный импульс роста на фоне потенциальной переоценки инвестиционного портфеля, роста процентных доходов и увеличения итогового показателя чистой прибыли", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

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