Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2750-2820п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2750-2820 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Поддержка будет, во-первых, за счет ожидания оптимистичных новостей со стартующего ПМЭФ, а во-вторых, за счет дорогой нефти и все-таки сохраняющихся ожиданий подвижек в переговорах по Украине", указывает эксперт в комментарии.

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