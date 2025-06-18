Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в мае;

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в мае;

- число разрешений на строительство и строительств новых домов США в мае;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- заседание ФРС и прогнозы по процентной ставке; пресс-конференция;

- Петербургский международный экономический форум;

- акционеры ПАО "Россети Ленэнерго" и ПАО "Аренадата" обсудят дивиденды за 2024 год, МФК "Займер" - за 1К25.

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