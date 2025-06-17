S&P 500, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 5930-6090п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5930-6090 пунктов при высоком уровне волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"Новости, касающиеся ирано-израильского конфликта, а также переговоров с торговыми партнерами США, способны усилить амплитуду колебаний акций, - считает эксперт. - С учетом этих факторов на предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при негативном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5930-6090 пунктов".

На взгляд аналитика инвесткомпании, техническая картина для S&P 500 ухудшилась после отскока от наклонной линии сопротивления: восходящий импульс ослаб, а индикатор RSI отчетливо демонстрирует "медвежью" дивергенцию.

"Кроме того, формирующийся на графике паттерн "восходящий клин" может сигнализировать о развороте вниз, - указывает Раимжан Байтерек. - В этой связи вновь призываем инвесторов проявлять осторожность при совершении покупок. На текущей неделе 20-дневная скользящая средняя будет служить важной поддержкой для индекса широкого рынка. Ближайшим сопротивлением для него выступает уровень 6060 пунктов".

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