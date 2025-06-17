Цена на платину среднесрочно может подняться к $1500/унц. - ПСБ

Котировки платины могут подняться к уровню $1500 за унцию в среднесрочной перспективе, считают аналитики банка ПСБ.

Платина и палладий с начала июня демонстрируют все более уверенный рост, констатируют эксперты. Инвесторы на фоне рисков по доллару и высоких цен на золото начали более активно вкладываться в металлы платиновой группы.

Наиболее интересно, по мнению экспертов банка, смотрится платина, котировки которой в ближайшее время могут обновить пики 2021 года ($1350 за унцию).

Ситуация на Ближнем Востоке может оказаться краткосрочным фактором снижения, но на среднесрочном горизонте платина может достичь $1500 за унцию, считают эксперты ПСБ.

Перспективы палладия более туманны из-за высокой чувствительности металла к опасениям вокруг возможной стагнации в США, отмечают они в комментарии.

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