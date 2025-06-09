ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижение ставки на ближайших заседаниях - SberCIB

Банк России с большой вероятностью продолжит снижать ключевую ставку с шагом в 100 базисных пунктов (б.п.) на ближайших заседаниях, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Относительно низкую инфляцию поддержит охлаждение кредитования и экономической активности, отмечают эксперты в комментарии.

При этом в инвестбанке полагают, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 17% годовых, а в 2026 году снизится до 11% годовых.

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