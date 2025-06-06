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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК Система
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06 июня 2025 года 11:40
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК Система
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Отчетность эмитента за 1К25 по МСФО имеет нейтральное значение, поскольку основные компании из ее портфеля уже отчитались о своих результатах, отмечает эксперт. Рост выручки и скорректированного показателя OIBDA в основном был обеспечен повышением доходов "МТС", а также девелоперского и медицинского сегментов. При этом увеличившийся чистый убыток отразил значительные процентные расходы в условиях высоких процентных ставок, указывает Белов. "Подтверждаем рейтинг "покупать" для акций корпорации, торгующимся со значительным дисконтом к рыночной стоимости своих портфельных активов", - говорится в материале аналитика инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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