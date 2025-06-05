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Рубль в четверг немного укрепился в паре с юанем в ожидании пятничного заседания ЦБ по ставке

Москва. 5 июня. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль немного укрепился на фоне подрастающей нефти. Торги отличались пониженной активностью игроков, находившихся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,968 руб., что на 4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 июня на 62,47 копейки, до 79,1272 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3527 рубля, до 90,6635 руб./EUR1.

Рубль в четверг открылся к юаню вниз, но после небольшого и кратковременного ослабления восстановился, отмечает в обзоре текущей рыночной ситуации эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Давление на курс рубля продолжают оказывать два фактора: усиление геополитической неопределенности и низкие цены на нефть. После того, как в начале апреля они достигли четырехлетних минимумов, прошло достаточно времени, чтобы это планомерно уменьшало поступление иностранной валюты от экспорта. Одновременно импорт способен постепенно восстанавливаться, в том числе благодаря всплеску потребительской активности, традиционному для сезона летних отпусков и отдыха. Это должно увеличивать спрос на инвалюту", - пишет эксперт в комментарии.

Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20%.

Банк России, сохранив ключевую ставку в апреле на уровне 21%, убрал направленный сигнал, оставив только нейтральную формулировку. ЦБ подчеркнул, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При этом регулятор отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

На июньском заседании совета директоров ЦБ изучит новые данные, набор вариантов по ставке и сигналу будет шире, чем в апреле, заявил незадолго до начала "недели тишины" зампред Банка России Филипп Габуния. "Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле", - заявил Габуния.

Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года, по данным Росстата, составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая. Годовая инфляция, согласно расчетам, 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля).

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень октября-ноября 2024 года. Ценовые ожидания предприятий в мае продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных значений с августа 2023 года. Данные об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса за июнь будут опубликованы уже после заседания совета директоров ЦБ.

ЦБ РФ может сохранить ключевую ставку на уровне 21% в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Вышедшие в среду данные показали замедление недельной инфляции с 0,06% до 0,05% н/н. В годовом выражении темпы роста цен в стране близки к 9,7% г/г в сравнении с 10,1% г/г, которые ЦБ ожидает по итогам второго квартала, отмечают аналитики в обзоре.

С другой стороны, вчерашние данные за апрель, по мнению экспертов банка, напоминают о сохраняющихся рисках неустойчивости текущего замедления инфляции. В частности, уровень безработицы остался у абсолютного исторического минимума в 2,3%. Дефицит кадров в РФ является одним из наиболее значимых устойчивых проинфляционных факторов, подчеркивается в обзоре.

"Минэкономразвития оценил рост ВВП в апреле в 1,9% г/г против мартовских 1,1% г/г, что с учетом майских PMI сглаживает опасения относительно "переохлаждения" российской экономики, - указывают аналитики. - В текущих условиях Банк России, вероятно, продолжит придерживаться осторожной стратегии, опасаясь разворота текущих дезинфляционных трендов и помня последствия мягкой коммуникации начала 2024 года. На этом фоне регулятор может в пятницу сохранить ключевую ставку на прежних уровнях, ограничившись смягчением своего сигнала".

Цены на нефть продолжают умеренный подъем вечером в четверг на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повысилась на 0,91%, до $65,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,89%, до $63,41 за баррель.

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщают китайские государственные СМИ. Подробностей беседы пока не приводится.

Поддержку котировкам также оказывает сокращение добычи нефти в канадской провинции Альберта из-за лесных пожаров.

Накануне сырье заметно подешевело на информации о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

В свою очередь, саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут заметно повышены.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 июня упала на 32 базисных пункта - до 20,79% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг осталась на прежнем уровне, версия на срок три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 20,98% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 22,09% годовых.

эб аш


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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