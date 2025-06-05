Индекс RGBI вполне может достичь 112,8 пункта к пятнице - ПСБ

Индекс RGBI вполне может достичь 112,8 пункта к заседанию ЦБ РФ по ставке в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI продолжает подбираться к максимумам, которые были достигнуты перед мартовским заседанием - 112,39 пункта, - отмечает эксперт в комментарии. - Объемы торгов по индексному портфелю продолжили рост, аукционы ОФЗ подтвердили мощный спрос на госбумаги - по итогам 2 аукционов было размещено бумаг на 188 млрд руб. при спросе 317 млрд руб. (максимальный объем размещения с марта)".

Аналитик указывает, что инфляция продолжает замедляться (на 27 мая недельная составила 0,05%, годовая замедлилась до 9,7%), и это поддержит ожидания рынка по ослаблению денежно-кредитной политики ЦБ в эту пятницу.

"До заседания индекс RGBI вполне может достичь мартовских максимумов (112,8 пункта), после чего все внимание переключится на итоги заседания, - прогнозирует Грицкевич. - Риском для рынка ОФЗ является сохранение status quo по ставке и сигналу (в базовом сценарии ожидаем смягчение сигнала ЦБ и его готовность снизить ставку на ближайших заседаниях). В целом длинные ОФЗ остаются бенефициаром роста рыночных ожиданий начала цикла смягчения ДКП".

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