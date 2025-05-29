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29 мая 2025 года 11:47
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Озон Фармацевтики
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 94 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 89% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Озон Фармацевтика" раскрыла результаты за I квартал 2025 года: выручка увеличилась на 45% относительно аналогичного периода прошлого года (г/г), опередив рост фармацевтического рынка. Скорректированная EBITDA увеличилась на 64% г/г, чистая прибыль - на 31%. "Динамика выручки достаточно сильная, при этом рост в госзакупках (+53%) даже выше, чем в розничных продажах (+40%), - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Около 250 молекул дженериков находятся на этапах разработки и регистрации, из них 69 препаратов уже на клинических исследованиях и в процессе регистрации - перспективно. Сильный II квартал 2024 года с выручкой в размере 7,9 млрд руб. задает высокую планку по текущему кварталу, что отчасти объясняет более консервативный план роста по году (свыше 25% г/г). Если рост II квартала будет сильным, компания может пересмотреть вверх и свой годовой план". Бумага на текущих уровнях, по мнению эксперта, недооценена с учетом перспектив выхода новых препаратов и роста выручки/прибыли. "У нас нет точных прогнозов от компании на среднесрочном горизонте, при этом биосимиляры - важное направление благодаря большим рынкам, и их выход возможен на границе 2026-2027гг", - указывает Булгаков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН/ФАРМАЦЕВТИКА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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