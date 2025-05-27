Причин для роста цены акций Мечела пока нет - "Т-Инвестиции"

"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ПАО "Мечел", причин для роста их котировок пока нет, говорится в комментарии аналитиков брокера.

Угледобывающая компания опубликовала производственные итоги за первый квартал 2025 года.

Генеральный директор "Мечела" подчеркивает, что охлаждение спроса на коксующийся уголь в отчетном периоде привело к снижению цен на сырье к многолетним минимумам. Компании пришлось сокращать издержки на угледобывающих активах, в связи с этим упало производство угля, отмечают эксперты. Тем не менее реализация концентрата коксующегося угля увеличилась на 14% квартал к кварталу.

О поддержке производителей угля высказывались вице-премьер РФ Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов. Ранее Владимир Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, которую подготовило Минэнерго, однако, обращают внимание аналитики брокера, детали инициативы пока неизвестны.

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