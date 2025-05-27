Акции Ренессанс Страхование остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Группы "Ренессанс Страхование" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2025 года, продемонстрировав высокие темпы роста суммы страховых премий и увеличение инвестиционного портфеля, констатируют эксперты.

При этом последний имеет хороший потенциал для будущего роста инвестиционного дохода, указывают они.

"Высокая ключевая ставка позволит компании получать повышенные купонные доходы по новым купленным облигациям, а в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России во второй половине в 2025 году мы ожидаем увеличения доходов от переоценки финансовых активов инвестиционного портфеля", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

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