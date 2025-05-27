Инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные облигации с фиксированным купоном - ПСБ

Инвесторам в текущих условиях стоит обратить внимание на выпуски корпоративных облигаций с фиксированным купоном умеренной дюрации, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Из-за ухудшения внешней конъюнктуры индекс RGBI вчера снизился на 0,5 п., однако остался в диапазоне 107-108 п., где продолжает находиться 12-ю торговую сессию подряд, - отмечает эксперт в комментарии. - Заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова, что текущая ситуация указывает на риски переохлаждения экономики РФ, смогло частично нивелировать внешний негатив и говорит в пользу повышения вероятности смягчения позиции Банка России на заседании 6 июня. В результате интрига ближайшего заседания продолжает нарастать - с одной стороны фиксируется торможение фактической инфляции и охлаждение экономического роста, с другой - сохраняется рост инфляционных ожиданий".

При этом фактор геополитики, по мнению Грицкевича, продолжает играть не последнюю роль в настроениях инвесторов. Котировки госбумаг будут оставаться под умеренным давлением, полагает аналитик.

"В этой ситуации рекомендуем обратить внимание на корпоративные выпуски с фиксированным купоном умеренной дюрации, - указывает эксперт банка. - В частности, на первичном рынке обращаем внимание на выпуски "Балтийского лизинга", АФК "Система", ГТЛК, а также на квазидолларовый выпуск "Газпром Капитала".

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