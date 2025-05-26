Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2700п по индексу МосБиржи из-за геополитических рисков

Москва. 26 мая. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения из-за сохраняющихся сомнений в скором завершении процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, опасений новых антироссийских санкций США, а также на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent вновь ушел ниже $65 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов (минимум с 9 апреля), лидировали в снижении акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-4,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2699,84 пункта (-2,54%), индекс РТС - 1067,69 пункта (-2,47%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составил 79,6588 руб. (-5,2 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7% и -0,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -1,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,7%).

Поддержку акциям "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%, до 507,95 рубля) оказали дивидендные новости: совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 27,21 рубля на акцию с закрытием реестра 8 июля. Ранее консенсус-прогноз аналитиков инвесткомпаний и банков, собранный "Интерфаксом", предполагал финальные дивиденды "Газпром нефти" за 2024 год в размере 25,69 рубля на акцию.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует прекратить делать заявления, которые создают Украине проблемы, заявил президент США Дональд Трамп. "Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил: "Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он это делает".

Кроме того, президент США в ходе выступления перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России. "Трамп также сказал, что он "безусловно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России", - пишет New York Times. По его словам, ему не нравится поведение президента России Владимира Путина. "Я знаю его долгое время. Мы всегда ладили с ним, но он запускает ракеты по городам (...), и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Москва пока не передала Киеву свой проект меморандума по украинскому урегулированию, работа над этим серьезным документом продолжается. "Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это - серьезный проект, проект серьезного документа, он требует тщательной выверки и проработки", - сказал он журналистам.

Также Песков отметил, что к новому раунду российско-украинских переговоров нужно подготовиться, пока нет понимания относительно их продолжения и возможного места их проведения. "По продолжению переговорного процесса и по месту проведения (переговоров) пока понимания нет", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос, должен ли новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройти в Турции. Прямые переговоры между делегациями РФ и Украине прошли в Стамбуле 16 мая.

Кроме того, по словам Пескова, возможное решение европейских стран снять ограничения на дальность поставляемых Украине вооружений идет вразрез с устремлениями Москвы на выход к политическому урегулированию украинского конфликта.

Тем временем в Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от SWIFT (...), а также о снижении "потолка" цен на нефть", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что также среди предложений - санкции в отношении газопроводов "Северный поток".

"Потолок" цен на нефть из России, который в настоящее время установлен на отметке в $60 баррель, предлагается снизить до $45 за баррель. Bloomberg поясняет, что ограничить цены на нефть предлагается на уровне G7, а это потребует согласия со стороны США. "Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу этих планов", - подчеркивает агентство.

В сообщении отмечается, что санкции ЕС принимаются в случае согласия всех стран-членов, поэтому итоговый вариант санкций может отличаться от обсуждаемых сейчас вариантов.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи ускорил снижение в условиях роста геополитической эскалации. После комментариев президента США Трампа и его недовольства процессом урегулирования конфликта индекс МосБиржи откатился в район 2700 пунктов. Локально крепкий рубль также негативно сказывается на котировках экспортно-ориентированного российского рынка. Не стоит исключать из внимания и корпоративные события, в особенности отмену дивидендов рядом компаний.

Акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-5,3%) продолжают находиться среди аутсайдеров. Ранее компания отчиталась за первый квартал 2025 года, где получила убыток в $393 млн, а EBITDA составила $105 млн на фоне усиления западных санкций против флота. Бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-4,9%) снизились в понедельник после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, отметил эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, "медвежий" импульс на рынке акций РФ сформировался под влиянием внешних и внутренних факторов.

"В геополитике снова "тучи на горизонте": риторика американского президента относительно России стала жестче, а в ЕС уже думают над 18-м пакетом санкций. Цены на нефть Brent забуксовали чуть ниже $65 за баррель. Вдобавок ко всему, рынок продолжает переваривать череду новостей об отказе ряда крупных российских эмитентов от выплат дивидендов за 2024 год", - констатирует эксперт.

Уже на следующей неделе состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Ухудшение внешнего фона и неоднозначная статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям вынуждают делать более осторожные прогнозы относительно решения регулятора. Это снижает уверенность покупателей, считает Шепелев.

На европейских площадках в начале недели царило приподнятое настроение, поскольку президент США Трамп перенес ввод 50%-го тарифа на товары из ЕС с 1 июня на 9 июля. Китайские биржи завершили день без единой трендовой динамики. Во вторник в США выйдет майский индекс доверия потребителей от Conference Board, на российском рынке "Европлан" (MOEX: LEAS) проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год, напомнил аналитик.

"Слабость конъюнктуры может увести индекс МосБиржи еще поглубже, дефицит положительных драйверов очевиден. Прогноз на 27 мая - 2675-2800 пунктов", - заключил Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в понедельник показывают разнонаправленную динамику. В пятницу президент США Трамп рекомендовал ввести 50%-ю пошлину на импорт товаров из Европейского союза с 1 июня, а позднее отметил, что не рассчитывает в дальнейшем отменять эту меру ради торгового соглашения. В воскресенье, во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Трамп согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. Министр финансов США Скотт Бессент ожидает, что до окончания 90-дневной приостановки действия зеркальных пошлин, введенных ранее, будут объявлены новые торговые сделки с рядом других стран, в том числе, вероятно, с азиатскими государствами, в том числе с Индией.

Рынок акций РФ продолжил снижение, отреагировав на заявления Трампа, что он "абсолютно точно" рассматривает возможность введения санкций против России. Такие заявления последовали после того, как американский лидер сказал, что не доволен Владимиром Путиным, так как Россия продолжает наступление на фронте.

Тем не менее на текущий "инфошум" не стоит обращать много внимания, так как переговорный процесс вновь сдвинулся с места, и стоит дожидаться новой встречи России и Украины в Стамбуле, полагает аналитик. Индекс опускается к восходящей трендовой линии, при ее пробитии вероятно снижение до 2500-2650 пунктов, считает Степанов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи российских акций в начале текущей недели усилились, рынок продолжает отыгрывать выход индекса МосБиржи вниз из "сходящегося треугольника". Неплохо бы рынку сходить чуть ниже 2700 пунктов, чтобы закрыть "гэпы" от 9 и 10 апреля, и это вполне реалистичный сценарий, считает эксперт.

Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости отечественного бизнеса. Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в I квартале, показало снижение основных показателей относительно прошлого года. Некоторые отказались от дивидендов. С точки зрения бизнеса - это правильное решение, однако инвесторы не получат денег, поэтому на серьезный приток ликвидности от реинвестирования полученных выплат в середине-конце лета рассчитывать не стоит, считает эксперт.

Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита. Из отдельных бумаг лучше рынка последние дни смотрелся "Полюс" вследствие возобновления роста золота.

Агрессивным инвесторам стоит задумываться о спекулятивной покупке в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Для "лонга" наиболее привлекательно выглядят либо фьючерс на индекс МосБиржи, либо акции банков, например, "Т-Технологий" или Сбербанка, полагает Антонов.

По оценке инвестиционного стратега компании "Гарда капитал" Александра Бахтина, давление на российские акции оказывают продолжающийся повальный отказ российских компаний от дивидендов и геополитическая неопределенность. Индекс МосБиржи откатился к 2700 пунктам, при этом драйверов для роста становится все меньше. Из-за высоких процентных ставок и ограничений в доступе ко внешнему финансированию российские компании отказываются от дивидендов, чтобы сохранить деньги на балансе. Также инвесторов пугают последние заявления Трампа об ужесточении санкций против России, если не будет прогресса в украинском урегулировании.

На этой неделе выйдут обзор ЦБ "О чем говорят тренды" и данные по промышленному производству в России. Насыщенным днем на публикации статистики будет среда: выйдут данные Росстата по потребительской инфляции, ОПЕК проведет заседание, ФРС США опубликует протокол своего последнего заседания. На фоне приближающегося решения Банка России по ключевой ставке действия американского регулятора вызывают повышенное внимание.

"Если новостных сюрпризов не будет, то под давлением вышеописанных факторов российский рынок может долго не удержаться на уровне 2700 пунктов и пойти ниже. Тогда не исключаем спуск к диапазону 2630-2650 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), но подросли Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 1,3-1,7%, в Великобритании банковский выходной) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы к 18:50 МСК выросли на 1,1-1,4%) на новых заявлениях Трампа.

Как стало известно в воскресенье, американский лидер во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. По словам фон дер Ляйен, ЕК потребуется время до 9 июля, чтобы "достичь хорошей сделки" с США.

При этом министр финансов США Скотт Бессент ожидает объявления торговых сделок Штатов с другими странами до окончания 90-дневной приостановки действия представленных 2 апреля американских зеркальных пошлин.

Бессент отказался назвать страны, соглашения с которыми могут быть представлены в ближайшие недели, но отметил существенный прогресс в переговорах с Индией.

На нефтяном рынке цены вечером оставались в боковике в отсутствие игроков из США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,82 за баррель (+0,1% и +0,5% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $61,56 за баррель (+0,1% и +0,3% в пятницу).

Негативное влияние на цены продолжают оказывать ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+. В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме.

В то же время новости о том, что Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС, сдерживают снижение цен на нефть.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 единиц и составило минимальные с ноября 2021 года 465 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник упали акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-15,8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-8,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-8%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-7,4%), бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-7,3%), ПАО "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) (-6,6%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-6,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-5,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-5,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-5,7%).

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-0,8%) в первом квартале 2025 года сократило чистый убыток на 17,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 3,212 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-1%) в первом квартале 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 1,113 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-0,2%) в I квартале 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 2,974 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Совет директоров "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,2%, до 117,7 рубля) по итогам заседания 23 мая рекомендовал годовому собранию акционеров направить $100 млн на выплату дивидендов за 2024 год на привилегированные акции, говорится в сообщении компании. Дивиденды по обыкновенным акциям СД рекомендовал не выплачивать. Годовое собрание акционеров назначено на 27 июня, оно пройдет в очном формате с возможностью заочного голосования.

Совет директоров подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,6%) ожидаемо рекомендовал акционерам на годовом собрании отказаться от дивидендов за 2024 год. Годовое собрание акционеров Segezha должно пройти в заочной форме 23 июня, дата закрытия реестра для участия в голосовании - 2 июня.

Выросли в понедельник привилегированные акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+7,9%, до 21,95 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,1 руб. на обыкновенную акцию и 4,22 руб. - на привилегированную. Отсечка реестра под выплаты - 8 июля 2025 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,98 млрд рублей (из них 13,01 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,38 млрд рублей на акции ВТБ).

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