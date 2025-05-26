"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 219,41 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Газпрома" с 233,12 руб. до 219,41 руб. за штуку, что предполагает 68%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Совет директоров "Газпрома" принял решение не выплачивать дивиденды от прибыли за 2024 год. До получения официальных разъяснений не считаем возможным отказаться от включения в оценку справедливой стоимости компании дивидендов по итогам 2025 года. Мы закладываем в модель выплаты в размере порядка 30,3 руб./ао. Однако, учитывая рост неопределенности, дисконт-поправка, применяемая к расчету справедливой стоимости, увеличена с 30% до 35%", - отмечают эксперты.

По их мнению, в ближайшие кварталы компания сосредоточится на снижении долговой нагрузки, что может ограничить рост рентабельности. Вместе с тем размещение в мае ООО "Газпром Капитал" долларовых облигаций с расчетами в рублях и ставкой купона 8% (после апрельского размещения евробондов на схожих условиях) способно, при продолжении практики, заметно улучшить прогнозы стоимости долга компании в 2026-2027 гг.

"С учетом отчетности по МСФО за 2024 год и обновленных рыночных прогнозов, наша оценка чистой прибыли "Газпрома" на 2025 год составляет 1,521 трлн руб., прогноз по дивидендам - 31,5 руб./ао (против 31,8 руб./ао ранее). Прогнозное значение EBITDA на 2025 и 2026гг - 3,2 трлн руб. и 3,6 трлн руб. соответственно, - указывают стратеги "АКБФ". - По-прежнему закладываем в оценки 13% среднегодовой рост экспортных поставок "Газпрома" в 2025-2031гг, учитывая ожидаемое увеличение продаж газа в Среднюю Азию и потенциальную реализацию крупных проектов с Ираном, Турцией и КНР".

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