Акции Совкомфлота непривлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Совкомфлота" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент раскрыл слабые результаты за первый квартал 2025 года по МСФО на фоне действующих внешнеторговых ограничений, которые создали коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота, констатируют эксперты.

Из положительных моментов они отмечают, что сумма финансовых доходов в отчетном периоде превысила величину финансовых расходов в 2,4 раза, то есть у компании не наблюдается сложностей с выплатой процентных и купонных платежей.

"Принимая во внимание изменение условий ведения бизнеса и поручительство Правительства РФ Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке директив госпредставителям в совете директоров "Совкомфлота" не предусматривать выплату дивидендов за 2024 год, мы считаем, что собранию акционеров будет рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года", говорится в материале аналитиков сервиса.

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