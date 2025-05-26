Дивдоходность акций "Газпром нефти" за 2025г может составить 7,7-11,6% - "Финам"

Дивидендная доходность акций "Газпром нефти" по итогам текущего года может составить 7,7-11,6% в зависимости от нормы выплат, говорится в материале аналитика "Финама" Сергея Кауфмана.

Совет директоров эмитента в понедельник рекомендовал выплатить 27,2 руб. на акцию в качестве дивидендов по итогам второго полугодия 2024 года, доходность выплаты может составить 5,3%.

"Объем дивидендов оказался немного выше нашего прогноза в 24 руб. на акцию, так как менеджмент решил выплатить в виде дивидендов 85% чистой прибыли за 2П24 года, а не 75%, как это делалось ранее. Вероятно, повышенный payout связан с потребностью материнской компании в денежных средствах, - пишет Кауфман в материале инвесткомпании. - В то же время устойчивость повышенной нормы выплат на данный момент находится под вопросом. Напомним, что по итогам 1К25 чистая прибыль "Газпром нефти" упала на 42% г/г, а свободный денежный поток и вовсе оказался отрицательным. Это означает, что дивиденды фактически выплачиваются в долг".

Эксперт "Финама" считает, что на таком фоне "Газпром нефть" на горизонте года-двух может быть вынуждена вернуться к payout в 50% прибыли или, например, перейти на привязку к FCF. "Также отметим, что из-за ухудшения рыночной конъюнктуры дивидендная доходность нефтяника по итогам 2025 года, по нашим оценкам, составит 7,7-11,6% в зависимости от нормы выплат, то есть даже в сценарии сохранения повышенного payout дивидендная доходность может быть скромной", - говорится в материале инвесткомпании.

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