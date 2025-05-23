Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением из-за опасений затягивания урегулирования украинского конфликта

Москва. 23 мая. Рынок акций РФ в пятницу снизился на негативных сигналах с мировых фондовых площадок и на опасениях длительного процесса урегулирования украинского конфликта, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) на заявлениях президента США Дональда Трампа о пошлинах на импорт из ЕС. Индекс МосБиржи откатился до 2770 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-6%), а во "втором эшелоне" выстрелили вверх бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+11,7%) на дивидендных новостях.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2770,1 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1094,76 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 мая, составил 79,7108 руб. (-2,49 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,2-2,5%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 1,06 рубля.

Совет директоров ПАО "НЛМК" по итогам заседания 22 мая рекомендовал собранию акционеров не распределять прибыль по итогам 2024 года, дивиденды не выплачивать, сообщила компания накануне вечером.

Подешевели в пятницу также акции МКБ (MOEX: CBOM) (-5,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,6%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,8% "префы"), "Газпрома" (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,5% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,2%).

Совет директоров ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-0,2%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции по результатам 2024 года. Годовое собрание акционеров пройдет 27 июня в заочном формате.

Подорожали в пятницу акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,7%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,1%).

Республиканцы в американском Сенате заявили о готовности одобрить новые санкции против России, если Москва "будет отказываться от взаимодействия" по украинскому урегулированию, сообщает агентство Bloomberg.

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Джон Тьюн сказал, что "Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции, если Россия не захочет участвовать в серьезной дипломатии".

Республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее представил свой законопроект по санкциям против РФ, в свою очередь, отметил, что намерен действовать решительно и ждет конкретных результатов по урегулированию в ближайшие дни.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и др.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, на российском рынке акций в пятницу доминировали продавцы, индекс МосБиржи закрепился ниже 2800 пунктов. Причины для коррекции есть: переговорные процессы по Украине не обещают скорого прорыва, целый ряд компаний заявил об отказе от выплаты дивидендов, а рубль остался крепким. Кроме того, на покупательской активности могло сказаться приближение выходных, считает он.

Мировые биржевые индексы в основном были погружены в красную зону. Европейские площадки ушли в "минус" на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении с 1 июня 50%-х пошлин на товары из ЕС. Заметный спад произошел в Китае, здесь тоже отчасти "виноват" американский президент - реализация Конгрессом его инициатив по снижению налогов и росту расходов может резко увеличить госдолг США, спровоцировав глобальную финансовую нестабильность и бегство из рисковых активов, отметил Шепелев.

В понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, в США биржи будут закрыты в связи с Днем памяти. На российском рынке "Русал" проведет внеочередное собрание акционеров (в повестке вопрос дивидендов за I квартал), совет директоров "Юнипро" (MOEX: UPRO) даст рекомендацию по дивидендам за 2024 год, "Норникель" представит презентацию результатов в области устойчивого развития за минувший год. Задачей будущей недели будет возвращение индексом МосБиржи уровней выше 2800 пунктов. Однако, если свежих драйверов не появится, есть риск сползания к 2730 пунктам и ниже. Прогноз на 26 мая - 2725-2850 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи завершает неделю снижением в условиях отсутствия значимых геополитических заявлений, которых инвесторы ожидали после телефонного разговора президентов России и США. На котировки российских компаний дополнительное давление оказало недельное снижение нефтяных котировок, которое ускорилось после очередных новостей о планируемом росте добычи нефти в июле со стороны ОПЕК+. Также негативным фактором для рынка остается крепкий рубль и рекомендации ряда крупнейших компаний не распределять дивиденды ("Газпром" (MOEX: GAZP), "Магнит" (MOEX: MGNT), НЛМК, "Норникель", "Совкомфлот"). Кроме того, инвесторы негативно восприняли информацию о новом, 17-м, пакете антироссийских санкций со стороны ЕС, отмечает эксперт.

Существенно поддержать рынок не могут достаточно позитивные данные Росстата по инфляции. На текущий момент в базовом сценарии первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в июле, в оптимистичном - в июне. На предстоящей неделе в фокусе инвесторов будет ряд собраний акционеров ("Русал", "Европлан" (MOEX: LEAS), "Интер РАО", ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU)), а также новые данные по инфляции, напомнил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций на неделе снизился из-за геополитической неопределенности, инвесторы ожидают следующих переговоров по украинскому кризису.

Пока рынок не получил однозначных сигналов в отношении нового раунда переговоров России с Украиной. В пятницу в СМИ появились сообщения о возможности новой встречи сторон на следующей неделе, но неопределенность сохраняется. В целом европейские страны все еще придерживаются жесткой санкционной риторики в отношении РФ, в то время как США после телефонного разговора Путина и Трампа заняли скорее нейтральную позицию, что держит рынок в напряжении. На корпоративном фронте среди наиболее значимых новостей последних дней можно отметить ожидаемый отказ "Газпрома" от дивидендов за 2024 год. В целом дивидендный фактор даже по наиболее высокодоходным акциям в условиях геополитической неопределенности отходит на второй план, считает аналитик.

"Совкомфлот" в пятницу отчитался о получении чистого убытка за I квартал текущего года по МСФО в размере $393 млн против прибыли в $215 млн годом ранее. В компании отметили, в частности, негативное влияние санкций на ее деятельность.

На уходящей неделе на мировых биржах можно было наблюдать склонность к сдержанной коррекции от локальных максимумов на фоне возвращения неуверенности в отношении перспектив крупнейших экономик. Индексы МосБиржи и РТС в пятницу продолжали консолидацию в узких торговых коридорах. Отдельные корпоративные новости на неделе не смогли разогреть "широкий рынок", а определяющим фактором по-прежнему остается геополитика, полагает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, российский рынок в пятницу оставался под давлением из-за массового отказа советов директоров эмитентов от выплаты дивидендов за 2024 год. Накануне совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды, также аналогичные решения приняли "Магнит", "Норникель" и НЛМК. По "Норникелю" решение не было неожиданностью, поскольку менеджмент заранее предупреждал о такой рекомендации. А вот отказ от дивидендов НЛМК стал неприятным сюрпризом, отмечает аналитик.

"Компания "НЛМК" не платила промежуточных дивидендов в прошлом году, а дивидендная политика, состояние чистого долга и свободный денежный поток по результатам 2024 года вполне позволяли заплатить акционерам по 14 руб. на акцию с доходностью около 11%. При этом никакой мотивировки отказа от дивидендов в решении совета директоров НЛМК не содержится", - отмечает Калачев.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, сузив его границы до 2750-2950 пунктов. Определить направление нового тренда пока затруднительно, для этого индекс должен либо подняться выше 3050 пунктов, либо опуститься ниже 2600 пунктов, полагает аналитик "Финама".

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1,8%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК теряют 0,6-0,9%).

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, который является минимальным с ноября. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 3,5%. Это максимальный подъем за два года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,4%, по данным Trading Economics.

Эти данные усилили ожидания, что Банк Японии продолжит ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на сохраняющееся инфляционное давление.

Экономика Германии в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Предварительно было объявлено о повышении на 0,2%, и аналитики не ожидали пересмотра этого показателя, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в апреле увеличились на 1,2% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Это максимальный рост показателя с января. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Продажи новых домов в США в апреле увеличились на 10,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 743 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В марте было реализовано 670 тыс. домов, а не 724 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж в апреле до 692 тыс. с ранее объявленного мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Тем временем, президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. "Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года". Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США, добавил он.

Эти заявления Трампа вызвали скачок цен на нефтяном рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $64,95 за баррель (+0,8% и -0,7% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $61,78 за баррель (+1% и -0,6% накануне).

Ранее в пятницу котировки обоих контрактов снижались более чем на 1% на заявлениях Трампа о безрезультатности переговоров с ЕС.

"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - отметил он. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года".

Несмотря на пятничный рост, цены на нефть, вероятно, останутся в минусе по итогам недели. Давление на котировки последние дни оказывали сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ договорились нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

Участники рынка также продолжают следить за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном, успех которых может привести к ослаблению санкций против иранского нефтяного экспорта.

В пятницу CNN со ссылкой на источники сообщил, что иранские власти не верят в достижение соглашения с США по проблеме ядерной программы исламской республики. "США настаивают, чтобы Тегеран свернул программу обогащения урана, а это требование, по словам иранских официальных лиц, приведет к краху переговоров", - сообщил телеканал.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-9,8%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-8,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3,1%), ПАО "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) (-2,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,4%).

Выросли бумаги "ОГК-2" (+11,7%, до 0,38 рубля), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+6,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,4%).

Совет директоров "ОГК-2" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,0598 рубля на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 10 июля 2025 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,01 млрд рублей (из них 9,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,28 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 4,8 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).