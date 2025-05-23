ПСБ понизил прогнозную цену акций НЛМК до 158 руб

Банк ПСБ понизил прогнозную стоимость акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) до 158 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Евгения Локтюхова.

"Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Компания лучше прошла конец 2024 года по сравнению с "ММК" и "Северсталью", поэтому решение стало неприятным сюрпризом для инвесторов. Впрочем, крайне сложная ситуация на рынках металлопродукции и инвестиционные планы компании, а также отказ от диввыплат других представителей отрасли в целом делают решение НЛМК логичным", - указывает аналитик.

Учитывая наши ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ и "торговые войны", ухудшающие виды на мировую экономику, ждать заметного улучшения ситуации в отрасли и, как следствие, возобновления дивидендных выплат НЛМК как минимум до конца 2025 года сложно, - пишет Локтюхов в обзоре. - Безусловно, это станет дополнительным сдерживающим фактором для котировок бумаг компании. Опасаемся, что акции НЛМК, как и сталелитейный сегмент в целом, продолжат выглядеть "хуже рынка" до появления обнадеживающих сигналов по денежно-кредитной политике".

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