Рынок ОФЗ остается в режиме ожидания - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций остается "в режиме ожидания", при этом идея снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца текущего года по-прежнему актуальна, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Волатильность на рынке ОФЗ практически сошла не нет - индекс RGBI продолжает консолидироваться в узком диапазоне 107-108 пунктов в отсутствие краткосрочных идей, констатирует эксперт.

Так, указывает он, геополитический фактор явно растягивается во времени, а оптимизм относительно итогов заседания Банка России 6 июня снизился после выхода данных по инфляционным ожиданиям, который демонстрируют рост второй месяц подряд.

"Вместе с тем, на наш взгляд, на долговом рынке стоит сохранять терпение - идея снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца текущего года остается актуальной, что подтверждается повышенным спросом на аукционах Минфина", - пишет аналитик в материале.

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