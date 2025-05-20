"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Промомеда" на уровне 492 руб. за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Фармацевтическая компания представила операционные результаты за I квартал 2025 года:

- Выручка выросла на 86% год к году и составила 4,5 млрд рублей - рост выручки более чем в пять раз выше темпа роста фармацевтического рынка.

- Доля выручки от реализации инновационных продуктов выросла до 69% против 58% годом раннее. Доля препаратов Эндокринологического и Онкологического портфелей в выручке составила 65%.

- Компания провела 51 медицинское исследование.

- Было зарегистрировано 10 новых патентов.

- С опережением графика в рынок был выведен инновационный препарат Тирзетта (МНН тирзепатид), предназначенный для лечения ожирения и сахарного диабета II типа.

"Промомед" представил крепкие операционные результаты за I квартал, - пишут аналитики. - Компания продолжает активно расширять продуктовую линейку, успешно вводя в рынок новые препараты. Также заметно наращиваются темпы исследований, что подчеркивает фокус на долгосрочное развитие и инновации".

Особо эксперты "Цифра брокера" отмечают, что рост выручки компании по-прежнему опережает средние темпы фармацевтического рынка - и это, на их взгляд, один из ключевых сигналов устойчивости бизнес-модели.

Менеджмент сохраняет оптимизм и подтверждает амбициозный прогноз на 2025 год: выручка должна вырасти на 75% год к году при рентабельности EBITDA более 40%.

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