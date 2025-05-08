Рынок акций РФ в четверг превысил 2850п по индексу МосБиржи на фоне успешных переговоров РФ-Китай, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 8 мая. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне прошедших в Кремле успешных переговоров глав России и Китая о взаимовыгодном сотрудничестве стран, а также благодаря подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $63 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+2,5%) на новостях о переговорах с КНР по газопроводу "Сила Сибири 2".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2850,93 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1110,68 пункта (+0,6%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 мая, составляет 80,8612 руб. (-10,32 копейки).

По итогам укороченной торговой недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5-1,3%, доллар от ЦБ РФ просел на 0,63 рубля.

Подорожали в четверг также акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции МКБ (MOEX: CBOM) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Компании России и Китая находятся в активной стадии переговоров, чтобы заключить контракт по строительству газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "Проработкой контракта (по "Силе Сибири 2" - ИФ) занимаются компании, они в активной стадии переговоров", - сказал он, выразив мнение, что вряд ли удастся их завершить до 9 мая.

В четверг Цивилев также сообщил о полной готовности программы повышения эффективности угольной отрасли, которая скоро будет подписана.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что он и председатель КНР Си Цзиньпин разделяют оценки достигнутого за последние годы прогресса в двусторонних отношениях по всем направлениям.

По словам Путина, Россия готова создавать комфортные условия для китайского бизнеса. "Со своей стороны намерены и далее создавать комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России", - сказал он на российско-китайских переговорах в расширенном формате.

Путин отметил, что в настоящее время китайские экономические операторы участвуют в 63 проектах на территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток.

На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг были подробно обсуждены вопросы политики и безопасности, экономические связи, культурно-гуманитарные обмены, в итоге "подписан солидный пакет документов", сообщил Путин.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил "Интерфаксу", что китайские компании проявили интерес к вхождению в проект по сжижению природного газа (СПГ) в Усть-Луге, стороны будут работать. "Китайские компании заинтересованы (войти в проект - ИФ), вопросы поднимались сегодня. Но конкретика обычно наступает в процессе переговоров. Сейчас обсуждается, что данное направление интересно, будем работать", - сказал он.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 29 апреля по 5 мая составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 мая замедлилась до 10,21% с 10,34% на 28 апреля (после также 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ на неделе восстанавливался вместе с нефтью, оптимизм связан с технической коррекцией после длительного снижения, вызванного геополитической неопределенностью и ожиданием новых антироссийских санкций.

Частые заявления администрации президента США о перспективах возможного перемирия и продолжительное снижение цен на нефть добавили волатильности и уже долгое время управляют настроениями инвесторов. Бумаги ПАО "Полюс" в четверг оказались среди аутсайдеров на фоне снижения цен на золото.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в четверг растут на фоне решения Федрезерва США не менять ставку. Глава регулятора Джером Пауэлл считает, что эффект от введенных президентом США Трампом импортных пошлин для инфляции, скорее всего, будет кратковременным, и необходимости срочно менять ставку сейчас нет из-за сохраняющейся неопределенности.

Российский рынок акций также восстанавливается после недавнего снижения, инвесторы оценивают новости с переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые прошли в Кремле. Эта встреча может внести ясность в будущее проекта "Сила Сибири 2" - газового трубопровода в Китай, переговоры о котором идут уже более 10 лет (с ноября 2014 года), отметил аналитик.

Вторым позитивным фактором для рынка акций РФ стало замедление недельной инфляции в России. Если тенденция продолжится в следующие недели, то это даст сигнал ЦБ РФ о необходимости начала цикла снижения ключевой ставки, считает аналитик.

Индекс МосБиржи постепенно подбирается к сопротивлению 2900 пунктов. При его пробитии возможен рост до следующего сопротивления 3000 пунктов, полагает представитель "Финама".

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы ждут насыщенных на события майских выходных и продолжат реагировать на сигналы в отношении возможного установления долгосрочного перемирия с Украиной, а также на планы США и ЕС по новым антироссийским санкциям, риски которых по-прежнему актуальны.

Для индекса МосБиржи краткосрочным сопротивлением выступает 2865 пунктов. На майских выходных участники торгов в РФ могут получить самые разнообразные драйверы, в связи с чем соблюдают осторожность. Среди потенциальных позитивных факторов можно отметить попытки расширения сотрудничества РФ с крупнейшими странами Азии и Латинской Америки, лидеры которых в эти дни прибыли в страну, в то время как понижательные риски исходят со стороны ужесточения санкционной позиции Запада и сохранения напряженности в украинском конфликте, полагает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX и CAC40 растут на 1-1,1%), продолжился подъем в США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 1,4-1,7%) на надеждах, связанных с предстоящими переговорами США и Китая.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Кроме того, президент США Трамп накануне намекнул, что скоро объявит о заключении сделки с одним из крупных торговых партнеров.

Объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в четверг статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали его роста на 0,8%, по данным Trading Economics.

Федрезерв США накануне сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор находится в "хорошем положении" для того, чтобы дождаться большей ясности в том, что касается внешнеторговой политики Белого дома и ее влияния на американскую экономику.

Последствия введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, значительная часть которых была затем приостановлена, для инфляции в США могут оказаться кратковременными, допустил Пауэлл.

"Я не думаю, что нам нужно спешить с изменением ключевой ставки", - сказал он, добавив, что неопределенность в плане последствий пошлин для инфляции и экономического роста сейчас слишком высока.

Банк Англии в четверг снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25% годовых, говорится в коммюнике по итогам майского заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о достижении соглашения по торговле с Великобританией. "Мы достигли исторического торгового соглашения с Великобританией - с нашим сильным союзником", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что это первое такое соглашение США с тех пор, как в апреле он ввел дополнительные пошлины против многочисленных торговых партнеров его страны.

При этом президент США также отметил, что сделка не предусматривает полного отказа от пошлин на британские товары. "В рамках это сделки США получат $6 млрд в качестве доходов от пошлин в 10%. Кроме того, мы получим новые торговые возможности для наших сельхозпроизводителей, производителей других товаров. Это принесет нам $5 млрд", - пояснил он.

На нефтяном рынке цены вечером ускорили рост на новостях о торговом соглашении США-Великобритания и в ожидании торговых переговоров США-Китай.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $62,92 за баррель (+3% и -1,7% в среду), цена июньского фьючерса на WTI - $59,97 за баррель (+3,3% и -1,7% накануне).

Вопрос цены на нефть всегда сложный, главное, чтобы рынок был сбалансирован, заявил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя, насколько комфортна текущая цена на нефть для российских производителей.

"Надо исходить из среднегодовой цены, которая будет складываться, посмотрим, как будет рынок летом развиваться с учетом баланса спроса и предложения. Цена - вопрос всегда сложный, всегда хочется выше, главное, чтобы рынок был сбалансирован", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, может ли и в следующем месяце быть принято решение об ускоренном увеличении добычи ОПЕК+, Новак заметил, что в целом решение может корректироваться в любую сторону. "Может, и в сторону уменьшения, кстати", - добавил он.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 740 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в четверг лидировали в росте акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+4,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,9%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,4%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,6%, до 0,761 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за 2024 год (0,0377 рубля на бумагу).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,81 млрд рублей (из них 18,25 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,9 млрд рублей на акции "Т-Технологии").