Банк Англии может снизить ставку до 3% к концу 2025г - Freedom Finance Global

Банк Англии может понизить базовую процентную ставку до 3% годовых к концу текущего года, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Пошлины США на импорт для всех товаров из других стран, в том числе фармацевтической продукции, как мы считаем, повлияли на решение Банка Англии по процентной ставке в четверг, 8 мая: она была понижена на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых, - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании. - Консенсус-прогноз британских аналитиков предполагает, что до конца 2025 года регулятор может снизить ставку еще трижды, и в итоге она составит 3,5%. Хотя мы не исключаем, что снижений может быть и больше, в результате процентная ставка может опуститься до 3% к концу года".

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