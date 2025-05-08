Brent торгуется у $61,5/барр.

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в среду. Рынки акций стран АТР растут в четверг. Цены на нефть повышаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на текущем уровне с декабря 2024 года. В прошлом году ФРС снизила ее в общей сложности на 100 базисных пунктов.

В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор находится в "хорошем положении" для того, чтобы дождаться большей ясности в том, что касается внешнеторговой политики Белого дома и ее влияния на американскую экономику.

Последствия введенных президентом Дональдом Трампом импортных пошлин, значительная часть которых была затем приостановлена, для инфляции в США могут оказаться кратковременными, допустил Пауэлл.

"Я не думаю, что нам нужно спешить с изменением ключевой ставки", - сказал он, добавив, что неопределенность в плане последствий пошлин для инфляции и экономического роста сейчас слишком высока.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали по итогам торгов на 10,8% - максимально в составе Dow Jones Industrial Average. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа получила чистую прибыль во втором финансовом квартале, а ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличила рыночную стоимость на 3,1% благодаря надеждам на отмену введенных при предыдущем президенте США Джо Байдене ограничений на поставки ИИ-чипов.

Цена бумаг Advanced Micro Devices (SPB: AMD) поднялась на 1,8%. Производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в январе-марте в шесть раз, выручку - на 36%.

Капитализация Electronic Arts (SPB: EA) повысилась на 0,6%. Один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль на 40% в четвертом квартале 2025 финансового года, при этом его прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания экспертов.

Бумаги Rockwell Automation (SPB: ROK) подскочили на 11,9%. Производитель промышленных автоматизированных систем во втором финквартале получил выручку выше ожиданий и улучшил годовой прогноз для чистой прибыли.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - материнской компании Google - рухнули на 7,3% после сообщений о том, что Apple Inc. (SPB: AAPL) активно рассматривает возможность интеграции ИИ-поиска в браузер Safari, где Google выступает поисковой системой по умолчанию. Бумаги Apple подешевели на 1,1%.

Рыночная стоимость Uber Technologies (SPB: UBER) снизилась на 2,5%. Выручка компании, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, в первом квартале не оправдала прогнозов рынка, хотя и позволила зафиксировать чистую прибыль против убытка годом ранее.

Бумаги Coty Inc. (SPB: COTY) обвалились на 11,6%. Производитель косметики и парфюмерии завершил третий финквартал с чистым убытком, а также ухудшил прогноз на 2025 фингод.

Bunge Global сократила капитализацию на 2,9%. Агропромышленная компания в минувшем квартале снизила чистую прибыль на 17,6%, при этом она подтвердила годовой прогноз.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,7% и составил 41113,97 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,43% - до 5631,28 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27%, поднявшись до 17738,16 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг на надеждах, связанных с предстоящими переговорами США и Китая.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне намекнул, что скоро объявит о заключении сделки с одним из крупных торговых партнеров.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. При этом руководство ФРС отметило возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,34%, гонконгский Hang Seng - 1,02%.

Народный банк Китая сообщил накануне, что снизит норму обязательных резервов и процентную ставку по семидневным операциям обратного репо, чтобы стимулировать рост китайской экономики.

Наибольший подъем в Гонконге демонстрируют котировки акций автопроизводителя Li Auto (SPB: LI), прибавляющие 6,8%. Бумаги Geely Automobile Holdings дорожают на 4,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,9%.

Рыночная стоимость интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) повышается на 2,8% и 2,1% соответственно, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,6%, интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,3% и 1,2% соответственно.

Капитализация разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) сокращается на 3,1%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличивается на 0,38%.

В технологическом секторе бумаги Disco Corp. дорожают на 5,5%, Lasertec Corp. - на 4,5%, Advantest - на 3,9%, Screen Holdings - на 2%, Socionext Inc. - на 1,6%. Рыночная стоимость Nintendo Co. уменьшается на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,49%.

Цена акций чипмейкера SK Hynix поднимается на 1,6%, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics - на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

Капитализация производителей урана Deep Yellow и Paladin Energy увеличивается на 3,7% и 2,9% соответственно, тогда как бумаги Boss Energy дешевеют на 0,9%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимаются в цене на 0,3% и 1% соответственно.

Цены на нефть повышаются утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляет $61,5 за баррель, что на $0,38 (0,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты снизились в цене на $1,03 (1,66%), до $61,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,44 (0,76%), до $58,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $1,02 (1,73%), до $58,07 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают надежды, связанные с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами". При этом руководство ФРС отметило возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 740 тыс. баррелей.