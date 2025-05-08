.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $61,5/барр.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Россия и Китай намерены углублять сотрудничество по укреплению глобальной стратегической стабильности
Россия и Китай намерены углублять сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности и противодействовать общим угрозам. "Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих...
 
Рост ВВП РФ в 1-м квартале с исключением календарного фактора составил 2,3%
Темп роста ВВП РФ в 1-м квартале 2025 года с исключением календарного фактора, по оценке Минэкономразвития, составил 2,3% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по...
 
Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 1,5% ВВП
Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,225 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. За первый квартал, по предварительным данным...
 
08 мая 2025 года 09:40

Brent торгуется у $61,5/барр.

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в среду. Рынки акций стран АТР растут в четверг. Цены на нефть повышаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на текущем уровне с декабря 2024 года. В прошлом году ФРС снизила ее в общей сложности на 100 базисных пунктов.

В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор находится в "хорошем положении" для того, чтобы дождаться большей ясности в том, что касается внешнеторговой политики Белого дома и ее влияния на американскую экономику.

Последствия введенных президентом Дональдом Трампом импортных пошлин, значительная часть которых была затем приостановлена, для инфляции в США могут оказаться кратковременными, допустил Пауэлл.

"Я не думаю, что нам нужно спешить с изменением ключевой ставки", - сказал он, добавив, что неопределенность в плане последствий пошлин для инфляции и экономического роста сейчас слишком высока.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали по итогам торгов на 10,8% - максимально в составе Dow Jones Industrial Average. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа получила чистую прибыль во втором финансовом квартале, а ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличила рыночную стоимость на 3,1% благодаря надеждам на отмену введенных при предыдущем президенте США Джо Байдене ограничений на поставки ИИ-чипов.

Цена бумаг Advanced Micro Devices (SPB: AMD) поднялась на 1,8%. Производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в январе-марте в шесть раз, выручку - на 36%.

Капитализация Electronic Arts (SPB: EA) повысилась на 0,6%. Один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль на 40% в четвертом квартале 2025 финансового года, при этом его прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания экспертов.

Бумаги Rockwell Automation (SPB: ROK) подскочили на 11,9%. Производитель промышленных автоматизированных систем во втором финквартале получил выручку выше ожиданий и улучшил годовой прогноз для чистой прибыли.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - материнской компании Google - рухнули на 7,3% после сообщений о том, что Apple Inc. (SPB: AAPL) активно рассматривает возможность интеграции ИИ-поиска в браузер Safari, где Google выступает поисковой системой по умолчанию. Бумаги Apple подешевели на 1,1%.

Рыночная стоимость Uber Technologies (SPB: UBER) снизилась на 2,5%. Выручка компании, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, в первом квартале не оправдала прогнозов рынка, хотя и позволила зафиксировать чистую прибыль против убытка годом ранее.

Бумаги Coty Inc. (SPB: COTY) обвалились на 11,6%. Производитель косметики и парфюмерии завершил третий финквартал с чистым убытком, а также ухудшил прогноз на 2025 фингод.

Bunge Global сократила капитализацию на 2,9%. Агропромышленная компания в минувшем квартале снизила чистую прибыль на 17,6%, при этом она подтвердила годовой прогноз.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,7% и составил 41113,97 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,43% - до 5631,28 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27%, поднявшись до 17738,16 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг на надеждах, связанных с предстоящими переговорами США и Китая.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне намекнул, что скоро объявит о заключении сделки с одним из крупных торговых партнеров.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. При этом руководство ФРС отметило возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,34%, гонконгский Hang Seng - 1,02%.

Народный банк Китая сообщил накануне, что снизит норму обязательных резервов и процентную ставку по семидневным операциям обратного репо, чтобы стимулировать рост китайской экономики.

Наибольший подъем в Гонконге демонстрируют котировки акций автопроизводителя Li Auto (SPB: LI), прибавляющие 6,8%. Бумаги Geely Automobile Holdings дорожают на 4,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,9%.

Рыночная стоимость интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) повышается на 2,8% и 2,1% соответственно, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,6%, интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,3% и 1,2% соответственно.

Капитализация разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) сокращается на 3,1%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличивается на 0,38%.

В технологическом секторе бумаги Disco Corp. дорожают на 5,5%, Lasertec Corp. - на 4,5%, Advantest - на 3,9%, Screen Holdings - на 2%, Socionext Inc. - на 1,6%. Рыночная стоимость Nintendo Co. уменьшается на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,49%.

Цена акций чипмейкера SK Hynix поднимается на 1,6%, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics - на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

Капитализация производителей урана Deep Yellow и Paladin Energy увеличивается на 3,7% и 2,9% соответственно, тогда как бумаги Boss Energy дешевеют на 0,9%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимаются в цене на 0,3% и 1% соответственно.

Цены на нефть повышаются утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляет $61,5 за баррель, что на $0,38 (0,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты снизились в цене на $1,03 (1,66%), до $61,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,44 (0,76%), до $58,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $1,02 (1,73%), до $58,07 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают надежды, связанные с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами". При этом руководство ФРС отметило возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 740 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 мая 2025 года 19:38
Рубль к вечеру отыграл часть дневных потерь, но все равно закрылся в минусе на фоне снижения продаж валютной выручки
Москва. 8 мая. Китайский юань умеренно подрос по итогам торгов на Московской бирже в четверг; рубль, хотя и отыграл большую часть дневных потерь, закрылся в паре с юанем в минусе на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России; поддержку нацвалюте оказали заметно выросшие цены на нефть.    читать дальше
.
08 мая 2025 года 19:26
Рынок акций РФ в четверг превысил 2850п по индексу МосБиржи на фоне успешных переговоров РФ-Китай, неделю закрыл в "плюсе"
Москва. 8 мая. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне прошедших в Кремле успешных переговоров глав России и Китая о взаимовыгодном сотрудничестве стран, а также благодаря подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $63 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+2,5%) на новостях о переговорах с КНР по газопроводу "Сила Сибири 2".    читать дальше
.
08 мая 2025 года 18:55
Банк Англии может снизить ставку до 3% к концу 2025г - Freedom Finance Global
Банк Англии может понизить базовую процентную ставку до 3% годовых к концу текущего года, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Пошлины США на импорт для всех товаров из других стран, в том числе фармацевтической продукции, как мы считаем, повлияли на решение...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 18:26
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank с прогнозной стоимостью 12,85 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16,6% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 17:50
ФРС, вероятно, оставит базовую ставку без изменений в ходе ближайших заседаний - Freedom Finance Global
ФРС США, наиболее вероятно, оставит базовую ставку без изменений в ходе ближайших заседаний, ее снижение, скорее всего, произойдет только в первой половине 2026 года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Георгия Тимошина. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 17:18
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Yangtze Power
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Yangtze Power Co. с прогнозной стоимостью 35,2 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. Компания является одним из крупнейших в мире операторов...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 16:37
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Delta Air до $62
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Delta Air Lines с $84 до $62 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова. "Безусловно, новость, что эмитент выкупит свои акции на $1 млрд, позитивно...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 16:08
"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer до $29,2
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Pfizer Inc. с $35,9 до $29,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27,5% от текущего уровня, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Эмитент остается неоспоримым...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 15:38
Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами
Москва. 8 мая. Китайский юань растет в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль умеренно дешевеет на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают подрастающие цены на нефть.    читать дальше
.
08 мая 2025 года 15:30
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $181,14 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Эмитент выпустил отчет за первый квартал года сильно лучше ожиданий аналитиков,...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 14:48
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Аренадата
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Аренадата" с прогнозной стоимостью на уровне 185 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ляйсян Седовой. Эмитент подвел итоги первого квартала по управленческой отчетности, раскрыв основные финансовые...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 14:08
S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5580-5720п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5580-5720 пунктов в четверг, прогнозируется умеренная волатильность, складывается позитивный баланс рисков, сообщается в обзоре аналитиков Freedom Finance Global. "Техническая картина по S&P 500 указывает на краткосрочную консолидацию....    читать дальше
.
08 мая 2025 года 13:36
Прогнозная цена акций Мосбиржи по-прежнему составляет 230-240 руб. - "Мои Инвестиции"
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "Московской биржи", прогнозная стоимость на горизонте года по-прежнему составляет 230-240 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за апрель. Мосбиржа не приводит данные...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 13:11
Прогнозная цена акций Делимобиля на горизонте года - 205 руб. - "Т-Инвестиции"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") на горизонте года составляет 205 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков брокера "Т-Инвестиции" Марьяны Лазаричевой и Ляйсан Седовой. "По нашему прогнозу, выручка...    читать дальше
.
08 мая 2025 года 12:31
Рубль может перейти к сдержанному ослаблению в мае - БКС Экспресс
Российская валюта может перейти к сдержанному ослаблению в текущем месяце, говорится в обзоре эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. "Поддержку рублю продолжает оказывать избыточное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вместе с по-прежнему слабым спросом на нее,...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.