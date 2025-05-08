Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами

Москва. 8 мая. Китайский юань растет в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль умеренно дешевеет на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают подрастающие цены на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,305 руб., что на 11 коп. (или 0,98%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 12,31 коп. выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск увеличилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,01%, до 82,72 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,53%, до 93,33 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля в ходе биржевых торгов 8 мая связано как с уменьшением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России, так и с возросшей в последнее время геополитической неопределенностью, прежде всего в отношении процесса урегулирования конфликта вокруг Украины.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в процессе урегулирования украинского кризиса наступает момент, который требует решений. "Мы подходим к моменту, когда нужно будет принимать решения", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

На вопрос журналиста о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса, что Россия требует "слишком много" в рамках урегулирования, Трамп сказал: "Это возможно". "Вэнс, возможно, знает кое-что, потому что я пока занимался этим, но и другими вопросами", - добавил президент США.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг заявил, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет перемирие в честь Дня Победы, в том числе дальнейшие шаги России. "Давайте подождем, как пройдет перемирие", - сказал Ушаков. "От этого будет очень многое зависеть", - отметил он.

Российская валюта может перейти к сдержанному ослаблению в текущем месяце, говорится в обзоре эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. "Поддержку рублю продолжает оказывать избыточное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вместе с по-прежнему слабым спросом на нее, обусловленным подавленным импортом. В мае ключевые условия стабильности рубля сохранятся, однако могут постепенно ослабевать по мере восстановления потребительской активности, а также нарастающего влияния фактора подешевевшей в последнее время нефти. Поэтому российская валюта может перейти к сдержанному ослаблению", - считает аналитик.

"В базовом сценарии официальный курс доллара способен вернуться в район 84 руб./$1. Если соотношение юаня к доллару на мировом рынке Forex останется около наблюдаемого сейчас значения 7,22 юаня/$1, пара CNY/RUB при реализации базового сценария уйдет выше отметки 11,6 рубля за юань", - полагает Бабин.

Цены на нефть ускорили рост в четверг днем, полностью отыграв понесенные накануне потери. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $62,1 за баррель, что на 1,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,74%, до $59,08 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем, а также общего улучшения ситуации в международной торговле. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине. Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне намекнул, что скоро объявит о заключении сделки с одним из крупных торговых партнеров.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 740 тыс. баррелей.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ за неделю с 29 апреля по 5 мая составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%. Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 мая замедлилась до 10,21% с 10,34% на 28 апреля (после также 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.

В силу того, что в России 8 мая 2025 года официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в четверг не рассчитываются.