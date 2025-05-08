Прогнозная цена акций Делимобиля на горизонте года - 205 руб. - "Т-Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") на горизонте года составляет 205 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков брокера "Т-Инвестиции" Марьяны Лазаричевой и Ляйсан Седовой.

"По нашему прогнозу, выручка эмитента по итогам 2025 года вырастет на 41% г/г. Чистая прибыль находится под давлением из-за финансовых расходов. У "Делимобиля" довольно высокий уровень долговой нагрузки, показатель чистый долг/EBITDA - выше 5x, и большие лизинговые платежи. Свободный денежный поток отрицательный. Мы ожидаем, что компания выйдет на положительный уровень в текущем году. Рентабельность снижается на фоне инвестиций в СТО и затрат на персонал", - указывают эксперты.

Также аналитики брокера отмечают, что сохранение процентной ставки ЦБ РФ на высоком уровне может заметно сказаться на финансовой устойчивости эмитента.

Следующие дивиденды, по мнению экспертов "Т-Инвестиций", возможны только в 2026 году. При этом дивидендная доходность, по их оценкам, будет далека от привлекательного уровня.

Компания также намерена провести обратный выкуп акций в рамках программ долгосрочной мотивации сотрудников, это может негативно сказаться на ликвидности, говорится в обзоре.

"В целом мы с осторожностью смотрим на инвестиционный кейс "Делимобиля". Справедливая цена за бумагу на горизонте двенадцати месяцев составляет 205 рублей за штуку, наша рекомендация - "держать", - пишут Лазаричева и Седова в материале брокера.

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