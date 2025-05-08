Рубль может перейти к сдержанному ослаблению в мае - БКС Экспресс

Российская валюта может перейти к сдержанному ослаблению в текущем месяце, говорится в обзоре эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

"Поддержку рублю продолжает оказывать избыточное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вместе с по-прежнему слабым спросом на нее, обусловленным подавленным импортом. В мае ключевые условия стабильности рубля сохранятся, однако могут постепенно ослабевать по мере восстановления потребительской активности, а также нарастающего влияния фактора подешевевшей нефти. Поэтому российская валюта может перейти к сдержанному ослаблению, - пишет аналитик. - В базовом сценарии официальный курс доллара способен вернуться в район 84 руб./$1. Если соотношение юаня к доллару (пара USD/CNY) останется около наблюдаемого сейчас на мировом рынке значения 7,22, пара CNY/RUB при реализации базового сценария уйдет выше 11,6 руб. за юань".

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