Прогнозная цена акций Whoosh на горизонте года - 235 руб. - "Т-Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций Whoosh на горизонте года составляет 235 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков брокера "Т-Инвестиции" Марьяны Лазаричевой и Ляйсан Седовой.

Эксперты ожидают рост выручки компании в 2025 году на 24%. По итогам текущего года, по их оценкам, показатель чистый долг/EBITDA опустится ниже 1,5x.

"В прошлом году рентабельность по EBITDA немного выросла. Ожидаем, что дальнейшая оптимизация расходов, связанная с локализацией части производства самокатов, позволит постепенно увеличить рентабельность до 45%", - отмечают они.

"Справедливая цена за бумагу на горизонте года составляет 235 руб./акция. Потенциал роста на горизонте года - около 25%. Наша рекомендация по акциям Whoosh - "держать", - говорится в обзоре аналитиков брокера.

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